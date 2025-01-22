快訊

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

1500元「吉伊卡哇招財公仔」5月才到貨…預購1分鐘秒殺！網氣炸廠商曝原因

台人喊「沒錢」！財經作家曬清晨機場人潮 網曝1原因：嚇到了

聯合新聞網／ 綜合報導
財經作家「阿格力」表示，台灣一年出國人數有上千萬，早上五點半桃園機場就人潮滿滿。聯合報系資料照片
財經作家「阿格力」表示，台灣一年出國人數有上千萬，早上五點半桃園機場就人潮滿滿。聯合報系資料照片

春節將近，不少家庭會趁著孩子放寒假及放年假時出國遊玩。財經作家「阿格力」表示，台灣一年出國人數有上千萬，早上五點半桃園機場就人潮滿滿，雖然大家都喊「沒錢」，但其實都很愛旅行，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

財經作家「阿格力」在臉書粉專表示，早上五點半的桃園機場，滿滿人潮，去年台灣出國人數也上千萬，2024年國旅跟出國的產值逆差預估值是超過七千億元。台灣不少人都在喊「沒錢」，但不論收入在哪個等級，其實都蠻愛旅行的。他也分享，自己會選擇過年前旅遊，過年期間在家裡當個宅男，因為去哪都人擠人，「高速公路到目的地比搭飛機出國還慢」。

網友紛紛表示，「半夜的機場比菜市場還熱鬧」、「旅行的確是一種豐富生活的方式，不論是出國還是國內旅遊，都能讓人感受到不同的文化與風景。新年快樂！」、「這就是旅行的魅力，每個人臉上都掛著開心笑容」、「1/19排安檢排了一小時」。

有網友認為，國旅太貴才會選擇出國，「也不是說有錢到哪裡去！只是在國內旅遊1-3次都可以出國一次了！而且台灣的旅遊品質跟飯店服務真的不敢恭維，不管是服務還有交通，光是塞車都飽了」、「對不起，我會努力賺錢支持國旅，現在只能窮窮的玩國外」、「一年出國一次得到的情緒價值，遠高於烏煙瘴氣的國旅好幾次」、「出國cp值高呀！」、「看一下國內好的飯店過年價格，真的會嚇到」、「就是沒錢所以才出國」、「因為出國玩比國內旅遊划算多了，盤子早已學聰明往外跑了」。

有網友則認為，台灣旅館貴，尤其假日貴很多，這是因為平日沒什麼人，要靠假日賺回來。為何平日人少，除了假日時間固定，也是因為我們所吸引到的外國旅客並不多，無法彌補平日的空房。「另外，很多人是趁平日長假出國，本來就比較便宜，在例假日國內開車旅遊，當然會堵車到飽」。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

日本流感疫情高峰 這13縣最嚴重！他看診31年沒中過 吃什麼保養？日醫分享秘訣

小紅書改變金門陸客 愛去「養豬協會」、不買高粱改買什麼？

墾丁春節訂房率緩升 南二都住房旺、地震暫無影響

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

相關新聞

台人喊「沒錢」！財經作家曬清晨機場人潮 網曝1原因：嚇到了

春節將近，不少家庭會趁著孩子放寒假及放年假時出國遊玩。

給多給少都被嫌！他過年超討厭「盛飯」 網搖頭：吃完最可怕

每到過年家族聚餐時，晚輩總會被要求幫長輩盛飯，而這可是一件相當麻煩的差事。

讓小錢滾大錢！命理師曝求發財金4步驟 「3禁忌」做錯恐破財

農曆春節即將到來，許多人會趁著新年到廟宇領錢母、求發財金，希望新的一年能財源滾進。命理師楊登嵙就分享正確求財步驟、擺放位置，並列出3大禁忌，民眾多注意以免破財。

過年求「錢母」聚集財氣！1禁忌別觸犯…求財恐變散財

馬上要過年了，很多信眾會到熱門廟宇祈求發財金「錢母」，祈求未來一年財運滿滿。「錢母」到底是什麼？該怎麼有效使用？又有哪些忌諱？命理師柯柏成臉書有答案。

高公局預估春節車流集中初三、四 高乘載管制一次看

春節連假將至。高速公路局預估北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72至76百萬延車公里，約為平日之1.6倍；另國5...

銀行發財水這樣用！ 可喝可煮湯「五招加持」放這裡更招財

時序接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放發財水，提供給客戶領取，藉此討個吉利，財源滾滾，無往不利。不過拿到「發財水」後，該如何使用或擺在家中何處？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。