台人喊「沒錢」！財經作家曬清晨機場人潮 網曝1原因：嚇到了

春節將近，不少家庭會趁著孩子放寒假及放年假時出國遊玩。財經作家「阿格力」表示，台灣一年出國人數有上千萬，早上五點半桃園機場就人潮滿滿，雖然大家都喊「沒錢」，但其實都很愛旅行，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

財經作家「阿格力」在臉書粉專表示，早上五點半的桃園機場，滿滿人潮，去年台灣出國人數也上千萬，2024年國旅跟出國的產值逆差預估值是超過七千億元。台灣不少人都在喊「沒錢」，但不論收入在哪個等級，其實都蠻愛旅行的。他也分享，自己會選擇過年前旅遊，過年期間在家裡當個宅男，因為去哪都人擠人，「高速公路到目的地比搭飛機出國還慢」。

網友紛紛表示，「半夜的機場比菜市場還熱鬧」、「旅行的確是一種豐富生活的方式，不論是出國還是國內旅遊，都能讓人感受到不同的文化與風景。新年快樂！」、「這就是旅行的魅力，每個人臉上都掛著開心笑容」、「1/19排安檢排了一小時」。

有網友認為，國旅太貴才會選擇出國，「也不是說有錢到哪裡去！只是在國內旅遊1-3次都可以出國一次了！而且台灣的旅遊品質跟飯店服務真的不敢恭維，不管是服務還有交通，光是塞車都飽了」、「對不起，我會努力賺錢支持國旅，現在只能窮窮的玩國外」、「一年出國一次得到的情緒價值，遠高於烏煙瘴氣的國旅好幾次」、「出國cp值高呀！」、「看一下國內好的飯店過年價格，真的會嚇到」、「就是沒錢所以才出國」、「因為出國玩比國內旅遊划算多了，盤子早已學聰明往外跑了」。

有網友則認為，台灣旅館貴，尤其假日貴很多，這是因為平日沒什麼人，要靠假日賺回來。為何平日人少，除了假日時間固定，也是因為我們所吸引到的外國旅客並不多，無法彌補平日的空房。「另外，很多人是趁平日長假出國，本來就比較便宜，在例假日國內開車旅遊，當然會堵車到飽」。