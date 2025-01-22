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高公局預估春節車流集中初三、四 高乘載管制一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
因應春節車流高公局實施高乘載管制。（高公局提供）
因應春節車流高公局實施高乘載管制。（高公局提供）

春節連假將至。高速公路局預估北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72至76百萬延車公里，約為平日之1.6倍；另國5北向交通量則於初二至初五較高，並於初五達到最高量。為有效分散國道車流，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施，請用路人依標誌指示行駛。

為便於民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規劃於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。重要路口之高乘載預告標誌採圖形化設計：以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段，內容簡潔明瞭，可有效縮短用路人判讀時間。設於匝道入口的標誌，因須作為執法依據，仍採用紅底白字的文字型禁制性告示牌。

今年春節連假國道實施高乘載管制之路段與時段如下：

一、1月31日～2月1日（初三至初四），每日13至18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口。

二、1月30日～2月2日（初二至初五），每日13至18時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

因於高乘載管制實施之時段及路段，乘載3人以上之小型車或符合規定之車輛才可進入國道，故請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，俾利警勤人員檢查以加速放行效率。

春節 蛇年 農曆過年

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