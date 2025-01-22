過年求「錢母」聚集財氣！1禁忌別觸犯…求財恐變散財

馬上要過年了，很多信眾會到熱門廟宇祈求發財金「錢母」，祈求未來一年財運滿滿。「錢母」到底是什麼？該怎麼有效使用？又有哪些忌諱？命理師柯柏成臉書有答案。

柯柏成說，「錢母」種類很多，各寺廟的祈請及「錢母」也都不一樣，但可以確信的是，請來的「錢母」是要拿來生錢子、錢孫招財用的，因為帶著神明祝福與財氣，必能保佑大開財運。

▍錢母有幾種，領完然後呢？

1.真實貨幣的錢母

民眾從寺廟請來的「錢母」，無論銅板硬幣或紙鈔，面額大小也都不一定，如果廟方沒有特別說明，原則上就是存進常用的銀行、郵局帳戶，或者要開公司、店面開業，直接將「錢母」作為本金之一一併存入驗資用的帳戶再使用，也可以放在隨身錢包裡，或開店放在收銀機裡。

南投竹山紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬名信眾排隊領取，人龍一眼看不到頭。記者江良誠攝影／聯合報系資料照

2.自己DIY錢母

除了寺廟的「錢母」外，一般民眾也可以利用「天赦日」自己煮錢水自製「錢母」，但今年的天赦日，最近的也在國曆3月10日還很久，過年想開運的，不妨自己去廟方求「錢母」。

3.廟宇出的象徵性錢母

也有些非現金形式的「錢母」，有些寺廟會用金幣、銀幣這種象徵性的「錢母」，建議先詢問廟方人員「錢母」是否有特殊使用辦法。

如果都沒有特別說明，可以放在今年的流年財位正南方、財庫貴人位西南方、桃花偏財位東南方，家中乾淨非廚廁的地方。

▍錢母禁忌 這事母湯做

如果打算把「錢母」放自己錢包，要特別收好，千萬別花掉或找錢出去，這樣恐會散財。

▍錢母也有保存期限

另外「錢母」的使用原則上是有效期的，如果不是存入銀行帳戶的方式，現金的使用年限就是一年，舊的「錢母」可以捐回給廟方福田箱再請新的，捐給社福團體也是個很好的方法，讓良善的「錢母」造福弱勢團體，啟動福德循環，讓財利越滾越多。

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