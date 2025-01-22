讓小錢滾大錢！命理師曝求發財金4步驟 「3禁忌」做錯恐破財

農曆春節即將到來，許多人會趁著新年到廟宇領錢母、求發財金，希望新的一年能財源滾進。命理師楊登嵙就分享正確求財步驟、擺放位置，並列出3大禁忌，民眾多注意以免破財。

求發財金步驟

一、將擲杯在香爐前順時針轉三圈，同時小聲念出自己的姓名、生日、住址，並表明心願。

二、若第一次聖杯，可以借6百元發財金；第二次聖杯可以借500元；第三次聖杯則借400元，以此類推。

三、擲出聖杯後，到廟宇求金窗口領取發財金紅包，並將紅包拿到神明主爐前順時針繞3圈過火，啟動招財納福效果。

四、若先前已向其他廟的神明借發財金，需先還金再求金。

發財金怎麼擺

•2025年的「財帛星」位於西南方，站在家裡或公司室內的正中央，使用羅盤、指南針找到正確方位，並在此方位放置「發財金」。

•將「發財金」放在家中的財位，通常是位於大門斜對角的L形直角處。

•可選擇將「發財金」擺放在神龕、保險箱內，或放置於錢包、包包內。

發財金三禁忌

•求到發財經後不可以花掉，可以將錢存到自己的銀行戶頭，延續財氣和好運，努力工作讓「發財金」小錢滾大錢。

•不可將「發財金」以交易買賣方式賣給他人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

•不可將「發財金」擺放在汙穢不淨的地方，例如擺在地上、廁所、夫妻房間等，這等同對神明不敬，反而會破財。

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