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給多給少都被嫌！他過年超討厭「盛飯」 網搖頭：吃完最可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在Dcard發文，表示自己一想到過年要幫忙盛飯就很煩。圖／ingimage
近日有網友在Dcard發文，表示自己一想到過年要幫忙盛飯就很煩。圖／ingimage

每到過年家族聚餐時，晚輩總會被要求幫長輩盛飯，而這可是一件相當麻煩的差事。

近日有網友在Dcard發文，表示自己一想到過年要幫忙盛飯就很煩，每次那些長輩都會嫌他盛的飯太少或太多，但又不能叫長輩自己動手，不然會被念沒禮貌。

原PO的發文引起了不少網友的共鳴，「我曾經被嫌到直接把飯匙丟回電鍋，然後走掉，又沒有很難，意見一堆就自己做」、「我都每一碗裝一樣多，排下去發號施令，叫大家多的少的自己互相挖一下，過年難得見面都給我好好聯繫感情，已經幫忙盛飯了少囉嗦」。

但也有網友表示他們家都是大家一起幫忙，「我們家添飯的人都會幫大家一起添耶，不分男女老少，就是有空的人先去添飯、擺筷子、幫忙上菜等」、「會被幫忙裝到的通常都是我這種孫子輩，不管幾歲，孫子都是孫子，尤其祖孫輩更好笑，奶奶都是堅持一個碗公伺候」。

還有人表示，過年最可怕的工作其實是洗碗，「洗碗更討厭，永遠洗不完，過年永遠有下一個碗要洗」、「我光洗大家的碗筷就覺得躁，後來乾脆過年都用免洗碗」、「我家是吃完再一次收去洗，然後人工高速洗碗機(嗯就是我)會快速洗好所有餐具」、「我們家的默契是自己洗自己的碗，長輩也是，不然40幾個碗誰洗都會不爽」。

Dcard 春節 晚輩 蛇年 農曆過年 長輩

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