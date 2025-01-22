快訊

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

英國「巴別塔學院」：殖民帝國如何看待世界各地的學生？

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

聽新聞
0:00 / 0:00

寓意好大受歡迎！韓國瑜、雙北蛇年春聯被放網購平台販售

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜以「金蛇迎春」作為新年賀詞，因為蛇不僅有小龍、靈蛇的雅稱，更象徵靈活、轉化還有旺盛的生命力！「金蛇」諧音「精神」。圖／取自韓國瑜臉書
春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜以「金蛇迎春」作為新年賀詞，因為蛇不僅有小龍、靈蛇的雅稱，更象徵靈活、轉化還有旺盛的生命力！「金蛇」諧音「精神」。圖／取自韓國瑜臉書

過年將至，各縣市政府及宗教團體都會與生肖年結合，推出特色春聯，沒想到在網路平台蝦皮上也能買到雙北市長春聯，最低價25元起跳，已賣出快400份，立法院長韓國瑜、靈鷲山及法鼓山的春聯也有。

新北市長侯友宜於7日公布蛇年春聯「蛇福泰吉」，蛇福泰吉的台語諧音是「全（都）好，賺錢」，祝福大家蛇年萬事都好，都賺錢，民眾可至新北市府1樓西側服務台及29個區公所索取。

但近日有人發現，免費發放的春聯居然在蝦皮也能買得到，有賣家以一張25元販售，除了新北的「蛇福泰吉」，還有北市的「蛇馬龍鶴」，賣家已賣出快400份。有買家評論寫到「賣家出貨速度快，蔣市長的春聯一定要買起來」，有自稱桃園的買家說，因為不喜歡桃園春聯，所以去年買了新北龍年春聯。

新北市秘書處長饒慶鈺表示，看得出來新北的春聯被民眾喜愛，猜測會買春聯的人，應該是中南部或是在國外的民眾，不便到現場領取。春聯都是免費讓民眾領取，一次給1、2張，絕對不會給特定人士拿走一大疊，提供販售使用，推測是民眾慢慢索取，累積一定數量，要以此為賺錢之道有難度。

秘書處表示，1月7日公布蛇年春聯，29區及市府一樓服務中心索取非常熱絡，目前統計已發出超過20萬份，已請廠商再加印，趕在年假前送至各區公所讓民眾索取。

立法院長韓國瑜今年以「金蛇迎春」作為新年賀詞，大受歡迎，也被放上蝦皮，一張299元。另外，靈鷲山、法鼓山往年也都會印製春聯，還有賣家以「買一送一」方式，買靈鷲山春聯就送法鼓山春聯，甚至已經售罄。

新北市主任消保官王治宇說明，販售春聯沒有違法，是可以販售，屬於市場機制，因為春聯不是像交通法或文創法規定，如車票、黃牛票、遊樂場票等不能販售。

有民眾在蝦皮販售雙北蛇年春聯。圖／翻攝蝦皮
有民眾在蝦皮販售雙北蛇年春聯。圖／翻攝蝦皮
新北市長侯友宜7日公布蛇年春聯「蛇福泰吉」。本報資料照
新北市長侯友宜7日公布蛇年春聯「蛇福泰吉」。本報資料照
新北市蛇年春聯「蛇福泰吉」。記者江婉儀／攝影
新北市蛇年春聯「蛇福泰吉」。記者江婉儀／攝影
法鼓山、靈鷲山春聯也被民眾放上蝦皮販售，大受好評已售罄。圖／翻攝蝦皮
法鼓山、靈鷲山春聯也被民眾放上蝦皮販售，大受好評已售罄。圖／翻攝蝦皮
有民眾在蝦皮販售雙北蛇年春聯。圖／翻攝蝦皮
有民眾在蝦皮販售雙北蛇年春聯。圖／翻攝蝦皮

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

韓國瑜率團參加川普就職典禮 突破歷年觀禮最高規格

【重磅快評】老小都是仇恨製造機 賴清德該嚇出冷汗！

行程保密到家 韓國瑜「擦邊球」入國會看就職典禮

川普就職觀禮有感 韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

相關新聞

給多給少都被嫌！他過年超討厭「盛飯」 網搖頭：吃完最可怕

每到過年家族聚餐時，晚輩總會被要求幫長輩盛飯，而這可是一件相當麻煩的差事。

寓意好大受歡迎！韓國瑜、雙北蛇年春聯被放網購平台販售

過年將至，各縣市政府及宗教團體都會與生肖年結合，推出特色春聯，沒想到在網路平台蝦皮上也能買到雙北市長春聯，最低價25元起...

春節國5南下 除夕至初二每天恐塞車11小時

春節連假即將到來，宜蘭縣府預估國道5號南下28日（除夕）至30日（初二），3天塞車最為嚴重，從每天凌晨5時塞到下午4時；...

銀行發財水這樣用！ 可喝可煮湯「五招加持」放這裡更招財

時序接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放發財水，提供給客戶領取，藉此討個吉利，財源滾滾，無往不利。不過拿到「發財水」後，該如何使用或擺在家中何處？

巨型寶可夢 現身台灣燈會

2025台灣燈會在桃園，將於2月12日元宵節當天開展，分「主燈展演場」與「光的遊戲場」2大展區，燈區近日如火如荼布置中，...

彰化在地企業新春好康多 遊園門票優惠、熱銷產品抽獎送黃金

彰化縣永靖鄉成美公堂今年興建將滿一百四十周年，春節期間將舉辦系列慶祝活動，並配合彰化縣觀光旅遊推出成美文化園門票優惠；在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。