寓意好大受歡迎！韓國瑜、雙北蛇年春聯被放網購平台販售

過年將至，各縣市政府及宗教團體都會與生肖年結合，推出特色春聯，沒想到在網路平台蝦皮上也能買到雙北市長春聯，最低價25元起跳，已賣出快400份，立法院長韓國瑜、靈鷲山及法鼓山的春聯也有。

新北市長侯友宜於7日公布蛇年春聯「蛇福泰吉」，蛇福泰吉的台語諧音是「全（都）好，賺錢」，祝福大家蛇年萬事都好，都賺錢，民眾可至新北市府1樓西側服務台及29個區公所索取。

但近日有人發現，免費發放的春聯居然在蝦皮也能買得到，有賣家以一張25元販售，除了新北的「蛇福泰吉」，還有北市的「蛇馬龍鶴」，賣家已賣出快400份。有買家評論寫到「賣家出貨速度快，蔣市長的春聯一定要買起來」，有自稱桃園的買家說，因為不喜歡桃園春聯，所以去年買了新北龍年春聯。

新北市秘書處長饒慶鈺表示，看得出來新北的春聯被民眾喜愛，猜測會買春聯的人，應該是中南部或是在國外的民眾，不便到現場領取。春聯都是免費讓民眾領取，一次給1、2張，絕對不會給特定人士拿走一大疊，提供販售使用，推測是民眾慢慢索取，累積一定數量，要以此為賺錢之道有難度。

秘書處表示，1月7日公布蛇年春聯，29區及市府一樓服務中心索取非常熱絡，目前統計已發出超過20萬份，已請廠商再加印，趕在年假前送至各區公所讓民眾索取。

立法院長韓國瑜今年以「金蛇迎春」作為新年賀詞，大受歡迎，也被放上蝦皮，一張299元。另外，靈鷲山、法鼓山往年也都會印製春聯，還有賣家以「買一送一」方式，買靈鷲山春聯就送法鼓山春聯，甚至已經售罄。