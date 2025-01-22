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銀行發財水這樣用！ 可喝可煮湯「五招加持」放這裡更招財

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圖為永豐銀行提供客戶限量發財水，討好兆頭。永豐銀行/提供
圖為永豐銀行提供客戶限量發財水，討好兆頭。永豐銀行/提供

時序接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放發財水，提供給客戶領取，藉此討個吉利，財源滾滾，無往不利。不過拿到「發財水」後，該如何使用或擺在家中何處？

▍招財水怎麼用？

1.放 「財帛星」位：

2025年「財帛星」位在家中的西南方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2.直接飲用。

3.料理時加入菜湯中食用。

4. 放「聚財位」：

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」。

5. 放保險箱內。

▍招財水怎麼來

銀行大多會在過年前就挑一個旺財日，將瓶裝水放入金庫內1天，吸收銀行金庫金山銀山的強旺財氣，之後再拿出來發放給客戶，民眾務必要把握這旺財旺利的機會去銀行索取，如果這家銀行的獲利很好，那旺財的力量更大，民眾一定要向這家財神爺、金雞母來索取「發財水」，讓自己財運亨通，財源廣進。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 股票 蛇年 財運 農曆過年

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