快訊

MLB／響尾蛇春訓名單不見林昱珉！無緣連2年參與大聯盟春訓

川普首度與黃仁勳面對面「會晤良好」 堅稱將對晶片加徵關稅

「阿北變阿公」 柯文哲IG發文曝剃光頭之謎、瘦11公斤頭髮全白

2025年誰會「犯太歲」一定很衰嗎？4招趨吉避凶轉好運

旺好運／ 楊登嵙 教授
圖為犯太歲示意圖。圖／AI生成
圖為犯太歲示意圖。圖／AI生成

太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每六年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，他「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬虎為「刑太歲」，生肖屬猴為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

沖犯太歲一定很衰嗎?如何轉好運？不管「值太歲」或「沖太歲」一定有三件事情發生：

一、雜事多。

二、雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯

。三、大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。

「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。

「犯太歲」十之八九是不好的，那要如何才能趨吉避凶？

一、 安太歲:

「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

二、 勿貪求:

心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

三、 適當休息:

雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯，因此要適當休息，保養身體，勿操勞。

四、 宜保守:

「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

「犯太歲」不必擔心，只要依照上述四個方法，自然能逢凶化吉，趨吉避凶，而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，而且非常好運!

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長 楊登嵙 教授 ）

安太歲 春節 蛇年 農曆過年

相關新聞

2025年誰會「犯太歲」一定很衰嗎？4招趨吉避凶轉好運

2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬虎為「刑太歲」，生肖屬猴為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

影／北港朝天宮抽出國運籤竟與去年同1支 「己丑籤」被解讀為平籤

雲林縣北港朝天宮於今天大年初四的子時，完成團拜接神儀式後，依例由朝天宮董事長蔡咏鍀抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港...

高雄旗山天后宮抽國運籤 廟方：注意內外挑戰交錯

高雄旗山天后宮今天上午抽「國運籤」，抽得中平籤。廟方自解籤詩，認為和去年「差不多」，籤詩首句便提「龍虎相隨」，表示有兩股...

蛇年房產逢「貪狼星」 命理師：3生肖可撿到便宜

蛇年來到，今年房市會如何？風水命理老師蔡上機表示，今年主管不動產的田宅宮，逢貪狼星、劫煞星，房市恐再上演群魔亂舞，由於田...

影／嘉義新港奉天宮國運籤 國家和氣、小心天災保平安

嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四上午以連續3個聖筊擲出國運籤第33首己已簽，奉天宮董事長何達煌表示，今年國運籤屬中上籤，媽祖提...

台彩公司今認證1200萬大吉利頭獎 3分之1開在彰化縣

彰化縣真旺！台彩新春「1200萬大吉利」刮刮樂第二個1200萬元又在彰化縣被刮出，幸運兒是一名越南籍移工。刮出第二個12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。