2025年誰會「犯太歲」一定很衰嗎？4招趨吉避凶轉好運
太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每六年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，他「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。
2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬虎為「刑太歲」，生肖屬猴為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。
沖犯太歲一定很衰嗎?如何轉好運？不管「值太歲」或「沖太歲」一定有三件事情發生：
一、雜事多。
二、雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯
。三、大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。
「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。
「犯太歲」十之八九是不好的，那要如何才能趨吉避凶？
一、 安太歲:
「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。
二、 勿貪求:
心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。
三、 適當休息:
雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯，因此要適當休息，保養身體，勿操勞。
四、 宜保守:
「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。
「犯太歲」不必擔心，只要依照上述四個方法，自然能逢凶化吉，趨吉避凶，而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，而且非常好運!
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長 楊登嵙 教授 ）
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