最齊全…過年「紅包」14大禁忌一次看！做對旺財、做錯恐破財

紅色象徵強盛活力、開心愉快、喜氣與好運，包紅包是華人新年的一種習俗，華人喜愛紅色，紅包裡面的錢除了讓人開心，同時也有祝福喜事臨門，旺財好運到，發財富貴的意思，但有些禁忌、禮俗，避免破財，甚至旺財方法您一定要知道！

一、 新年紅包要用新鈔：

讓領紅包者能煥然一新，新年新氣象，新年行大運。「舊」代表喜氣、財氣已過或減弱了。

二、 紅包袋要新的：

如果拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包好運已經被拿走了。當然也不能拿已經過期的紅包袋，例如拿去年或是前年生肖的圖案，今年是蛇年上面卻印著以前龍、兔等圖案，那不就糗大了！

三、 金額要雙數：

好事要成雙，數字是2.6.8，2代表「福祿雙喜」、6是「六六大順」的意思，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」。千萬別包數字是4的數字，因4諧音與「死」相近，不吉利；絕對不能包單數，因為「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會包單數。另外，也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

四、 紅包袋別封口：

過年時給的紅包因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，所以千萬不能「封口」，過年紅包袋切勿用膠水封口，讓財氣得以流通，否則財氣就被封掉了！但在婚禮包的紅包或是葬禮上包的白包，都可以封口，代表著只會給一次的意思。

五、 紅包別把錢摺起來：

把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。

六、 包給長輩的紅包要逐年增加：

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，然而晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲。過年的時候，會因為每個人的經濟狀況或是能力不同，包給長輩的金額會有些差異，但切萬要遵守一個原則！紅包的金額要一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，寧可與去年打平也不要縮水。最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。

七、 包給晚輩的紅包金額要一致：

知道自己的紅包竟然比兄弟姐妹少，一定不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，只愛大哥或弟弟，不愛我等等的問題，對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。

八、 包給晚輩的金額不宜比長輩多：

跟晚輩再好，也不能包得比長輩多！以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。

九、 別在長輩面前把紅包打開：

不少人在收到紅包後會當場拆開看多少錢，這是一件很失禮的事情。

十、 別單手收紅包：

收紅包時要用雙手接過，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西就是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。

十一、 百元鈔來代替千元鈔：

如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔更顯喜氣，讓紅包看起來更厚重、更有福氣的感覺。

十二、 紅包掉地漏財：

領受紅包時要恭敬雙手承接，若讓紅包掉在地上，那可是會漏財！

十三、 紅包錢不可花掉：

除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財。

十四、 紅包直式正財、橫式偏財

如果想祝福對方事業正財順利，就可以使用直式的紅包袋；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的紅包袋。

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（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

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