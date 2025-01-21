彰化在地企業新春好康多 遊園門票優惠、熱銷產品抽獎送黃金

彰化縣永靖鄉成美公堂今年興建將滿一百四十周年，春節期間將舉辦系列慶祝活動，並配合彰化縣觀光旅遊推出成美文化園門票優惠；在彰化縣田中鎮起家的泰山企業迎來創立七十五周年，刮出熱銷產品附贈的刮刮樂，最大獎為10錢純金元寶。

永靖鄉成美公堂2022年獲文化部頒贈古蹟維護獎，今年邁入創建140年；成美文化園區今指出，大年初一（29日）到2月2日（初五）「起吉厝慶典」揭開系列活動序幕，這5天內成美園將有落羽松湖畔音樂會、市集，與彩繪羅黏香、飄漆扇、漢服穿戴、傳統童玩等體驗活動。

中南部氣候較為溫暖，落羽松變色時間較遲慢，最佳觀賞期為農曆春節至3月，因此春節初一至初五民眾出示自己到八卦山大佛、鹿港天后宮、田尾公路花園、溪州公園-花在彰化等景點的入鏡照片，可享成美文化園門票買一送一優惠，入園觀賞落羽松和新春系列活動。

泰山企業2023年下半年由全新經營團隊接手，持續繳出亮眼財報的成績單，今年企業邁入七十五周年，舉辦新春產品的刮刮樂、抽獎活動，精選產品附有刮刮樂卡，最大獎項是10錢純金打造的純金聚財元寶，市價14萬元，其餘獎項包括3三錢純金金幣、8888元發財金等鍋具多項好禮等著幸運兒帶回家。