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迎接金蛇年 旗山天后宮220尊黃金財神爺讓信眾試手氣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山天后宮今年春節準備220尊黃金財神爺給參拜信眾擲筊，幸運者能帶回重達6錢的黃金財神爺。圖／旗山天后宮提供
旗山天后宮今年春節準備220尊黃金財神爺給參拜信眾擲筊，幸運者能帶回重達6錢的黃金財神爺。圖／旗山天后宮提供

高雄旗山天后宮迎接金蛇年到來，今年春節期間推出多項傳統祈福活動，共準備220尊黃金財神爺給信眾擲筊祈福，幸運兒有機會帶回重量6錢、市價約7萬2000元的財神爺回家供奉，迎接財富又安康一年。

旗山天后宮指出，2025年乙巳年是金蛇年，象徵富貴與祥瑞。為讓信眾迎春納喜，今年策畫黃金財神爺擲筊、七星平安橋、躦轎腳三大亮點活動，時間為2025年1月29日（大年初一）至2月2日（初五）。

「黃金財神爺擲筊活動」十分受歡迎，報名參加活動的信眾只要同時擲出五種顏色的聖筊，即可請回媽祖加持的黃金財神爺，祈求財源廣進，今年廟方特別打造220尊黃金財神爺，象徵財富與繁榮。

天后宮解釋，參加擲筊的人繳交500元緣金有一次擲筊機會，獲得5個對色聖筊可獲得1尊0.8錢重（市價約1萬2800元）財神爺，同時可以免費繼續擲筊一次，如果第二次又擲出五個對色聖筊，加送1尊8分重的財神爺，並再獲一次擲筊機會，第三次若仍然擲出五個對色聖筊，會再獲得1尊6錢重（市價約7萬2000元）的黃金財神爺，最多三次。

旗山天后宮黃金財神爺擲筊競賽辦法。圖／旗山天后宮提供
旗山天后宮黃金財神爺擲筊競賽辦法。圖／旗山天后宮提供

春節 蛇年 農曆過年

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