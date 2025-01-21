迎接金蛇年 旗山天后宮220尊黃金財神爺讓信眾試手氣

高雄旗山天后宮迎接金蛇年到來，今年春節期間推出多項傳統祈福活動，共準備220尊黃金財神爺給信眾擲筊祈福，幸運兒有機會帶回重量6錢、市價約7萬2000元的財神爺回家供奉，迎接財富又安康一年。

旗山天后宮指出，2025年乙巳年是金蛇年，象徵富貴與祥瑞。為讓信眾迎春納喜，今年策畫黃金財神爺擲筊、七星平安橋、躦轎腳三大亮點活動，時間為2025年1月29日（大年初一）至2月2日（初五）。

「黃金財神爺擲筊活動」十分受歡迎，報名參加活動的信眾只要同時擲出五種顏色的聖筊，即可請回媽祖加持的黃金財神爺，祈求財源廣進，今年廟方特別打造220尊黃金財神爺，象徵財富與繁榮。