影／宜蘭「員山水YOUNG繽紛嘉年華」 900秒煙火秀陪你慶元宵
宜蘭員山鄉新春盛事「2025員山水YOUNG繽紛嘉年華」訂於2月12日下午4時在員山公園登場，鄉公所今天說明該活動結合創意踩街、音樂晚會、台味夜市饗宴及高空煙火秀4大亮點，展現在地藝文魅力為核心，帶來一場融合藝術、文化與節慶氣氛的元宵佳節饗宴，邀請全國民眾共襄盛舉。
今天宣傳記者會中，由在地社區惠好幸福快樂隊、尚德土風舞隊表演團隊帶來開場表演，鄉長張宜樺與鄉民代表會主席林子凱及鄉民代表、村長等人拉起活動布條，宣告「2025員山水漾繽紛嘉年華暨元宵踩街活動」起跑，為元宵節活動增添更多亮點與期待。
鄉公所今年恢復舉辦元宵節活動，當天下午4時，邀請超過20支由在地社區發展協會、團體等組成的特色踩街隊伍及5支專業表演團隊，包括森巴舞、舞龍舞獅、街舞、啦啦隊及肚皮舞等，在員山公園周邊熱鬧踩街，開啟節慶歡樂氛圍。
音樂晚會將於6時30分開放入場，限量發放精美小提燈；晚間7時，由實力派歌手秀蘭瑪雅、王中平及經典組合「南方二重唱」輪番登台，為民眾獻上耳熟能詳的經典歌曲。
此外，活動現場周邊的文化路將化身為最具台灣味的傳統夜市，從下午4時開張，提供豐富多元的台味小吃，滿足所有饕客的味蕾；最後，晚間9時壓軸登場的900秒高空煙火秀，點亮在員山公園夜空，帶給觀眾一場震撼的視覺盛宴。
員山鄉長張宜樺表示，今年的水YOUNG繽紛嘉年華，不僅是慶祝新年的重要活動，更結合了在地藝文特色與節慶氛圍，展現了員山的文化與創意，誠摯邀請全國民眾一起參與，感受員山的美好與熱情。
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