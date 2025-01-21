2025台灣燈會10公尺呆萌巨獸現身 民眾手機猛拍

2025台灣燈會在桃園，燈區近日如火如荼佈置中，巨型「寶可夢」卡比獸已在青塘園悄悄亮相，可愛呆萌模樣吸引不少民眾佇足拍照，也讓尚未登場的燈會再添話題。

台灣燈會睽違9年再度回到桃園，由交通部觀光署與桃園市政府合辦，活動分「主燈展演場」與「光的遊戲場」2大展區，共有1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，參展作品超過300件；位於青塘園的「寶可夢」卡比獸近日為巨型充氣裝置藝術，近日為了測試充氣，讓不少路人一睹為快，紛紛拿起手機合影留念，而夜裡，黃色的皮卡丘悄悄亮起，也讓夜裡散步民眾眼睛為之一亮，期待正式開展。