2025財運「蛇進來」！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號看過來

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透春節加碼從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。今年除了100萬元「春節大紅包」組數由去年的360組提高至480組，還首度推出800組10萬元的「春節小紅包」獎項。

台彩今年推出三重對獎加碼活動，春節加碼期間買大樂透可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」跟「春節小紅包」。台彩每期加開一組9個號碼的「春節大紅包」獎號，以及1個「春節小紅包」獎號，大、小紅包為互不重複的獎號。只要對中任6個號碼即可獲得「春節大紅包」100萬元獎項；對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號，即中10萬元的「春節小紅包」獎項。

若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分；若「春節大紅包」尚有組數，但800組「春節小紅包」提前送完，當期獎金改由小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號。

「聯合新聞網」將每日為您整理大樂透春節開獎號碼，與您一起迎接好運，實際中獎號碼仍以台灣彩券公司網頁公告為準。