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1星負評不斷！這條年貨大街貴又雷 網揭黑心老闆硬塞過期食物

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，近期到台中最大的「天津路年貨大街」買年貨，竟買到過期快1年的糖果。示意圖。聯合報系資料照
一名網友表示，近期到台中最大的「天津路年貨大街」買年貨，竟買到過期快1年的糖果。示意圖。聯合報系資料照

農曆春節即將到來，不少民眾都會到年貨大街購買過年食品。一名網友表示，近期到台中最大的「天津路年貨大街」買年貨，竟買到過期快1年的糖果。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期逛了天津路年貨大街，挑了幾樣糖果，本來秤重230元，老闆隨便抓了幾顆糖果進去，說「算你們250」，雖然有點傻眼，但還是付了錢，結果回家竟發現有4顆糖果已經過期，最久的甚至過期1年。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「去年去一次就被雷到」、「曾在那買過秤重的糖果，大約1／3袋就要530元，心揪了一下」、「有些都是把陳年賣不完的東西拿出來賣，名聲自己搞爛的」、「後來都在大賣場買，雖然比較貴，但至少不會是過期的東西」、「每次過年那些秤重的糖果攤都超坑的...我都還是去超市買架上明碼標價的卡實在」、「天津街認真爛 根本是把夜市搬去擺」。

實際上，天津路年貨大街的Google評論，也被不少網友洗版1顆星，紛紛指出「哪來的年貨大街，根本是把墾丁大街搬來這裡，盤子價格」、「請大家不要開車去，這邊路都超小水泄不通，最好是不要去，這麼爛的年貨大街不值得你塞在那裡動彈不得」、「菜市場都比這裡更有年味…賣年貨、過年的商品少之又少，根本沒過年的感覺」、「跟夜市一樣的攤位，東西卻比夜市貴很多」、「完全就是來這邊被當白癡的消費者…東西又貴又難吃，台北迪化街真的好太多了，至少價格合理」。

年貨大街 春節 蛇年 負評 農曆過年

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