長輩發紅包數字尷尬 她怒批「詛咒我孩子？」網友全不挺

農曆春節即將到來，一名網友分享，近日婆家長輩發紅包給孩子，但金額卻是1900元，讓她感到滿滿惡意，直呼「是在詛咒我的孩子嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「親戚包給小孩紅包1900」為題，指出婆家長輩今年提前發紅包給2個孩子，但卻發現兩個紅包的金額都是1900元，讓她相當傻眼，覺得收過那麼多次紅包，第一次看到包單數，讓她覺得很不舒服，直呼「是在詛咒我的孩子嗎？」。

這名網友進一步說明，後來先生有打電話給親戚詢問，對方說如果包2000+2000=4000，覺得4不吉利，所以才包1900+1900=3800。但她認為包單數真的沒有比較好，決定請先生退還紅包，親戚硬塞的話就只拿紅包袋就好。

貼文一出後，多數網友都表示「有夠難搞…要我下次過年，一定離妳這種親戚越遠越好，順便省一筆錢」、「也不是不能迷信，但把對方包紅包的行為視作惡意滿滿也沒必要，也沒有實際對你們做什麼，不喜歡就丟捐款箱就好」、「兩包1900加起來就有3800了，是雙數，妳要這麼敏感會生活得很辛苦，一直覺得全世界對妳有惡意」、「有惡意的話還包紅包給你小孩那真的也是滿大愛的，我好需要這種惡意」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，指出「想逆風一下，有些家庭真的非常注重所謂傳統習俗這回事。當然有些人不是故意的，像文中親戚應該是自己想太多，所以誤認為兩包3800是禮貌。但有點不能認同「有包錢就不錯了，囉嗦這麼多幹嘛？」這種想法。之前聽聞一個案例，有人特地去討厭的人婚禮，丟下紅包就走掉，打開紅包是444，這種不能說有包錢就好吧...」、「我覺得包奇數是真的很醜，紅包本來就信仰促成的禮節，阿都做到收紅包這步，為什麼不能迷信？正常人就是不會包奇數好不好」。