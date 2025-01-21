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工藝中心推春節特別活動 打開五感感受文化生命力

中央社／ 南投縣21日電

國立台灣工藝研究發展中心春節期間推出特別活動，可在工藝師指導下製作自己作品、欣賞財神爺跳加官賀新年及雜耍演出，並打開五感進入各展館，感受材料質感、欣賞工藝紋理。

國立台灣工藝研究發展中心今年春節期間推出「新春逗藝，2025工藝漫活盈滿年」系列活動，邀遊客透過五感擁抱工藝，今天對外宣傳並辦理春聯揮毫寫贈，邀南投縣文化局長林榮森、知名書畫家李轂摩、南投縣慕陶書法學會榮譽會長簡銘山等人進行開筆儀式。

工藝中心主任陳殿禮說，今年新春活動由「工藝小生物」帶領，邀民眾打開五感漫步園區，進入展館探索，感受材料質感、聆聽手作韻律、欣賞工藝紋理，或嗅到偶然傳來的自然氣味，帶遊客遠離都市喧囂，回歸簡單快樂，在年節期間留下屬於自己的暖心印記。

工藝中心表示，春節系列活動包含工藝體驗、工藝展覽、春日工藝手作市、暖蛇逗表演、春日大地體驗、工藝故事屋。

工藝體驗可在工藝師指導下製作自己作品；工藝展覽則有多項工藝文化主題特展；春日工藝手作市募集文創工藝品牌，分享彼此故事及交換靈感。

工藝中心表示，暖蛇逗表演邀財神爺跳加官賀新年、行動雜耍、樂團及吉他彈唱等演出；春日大地體驗適合全家參加，有大地彩繪塗鴉、搓湯圓、版印年畫；系列活動30日至2月2日，期盼新的一年，一起擁抱慢活質樸與樂活和諧，感受台灣工藝文化生命力。

春節 蛇年 農曆過年

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