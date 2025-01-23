冰箱也要大掃除…媳驚見婆婆把「這物」冰起來！ 網：我爸連涼感衣都冰

【文：武美齡】

年節大掃除可不只打掃房間，冰箱也要來個徹底整理！一名媳婦整理冰箱時，驚見婆婆竟把「這物」冰了起來，讓她當場傻眼，網友更紛紛分享自家奇葩經歷，有人家中連遙控器都被冰過三次，笑翻一片網友。冰箱究竟藏著多少不可思議的「寶物」？一起來看看那些讓人哭笑不得的故事吧！

一位媳婦在臉書社團分享家事心得，這天她打開冰箱看見疑似並非食物的盒子，仔細一瞧才發現是「吸塵器」，笑稱「果然我家婆婆總是有無限可能」。

網友聞訊後分析這盒「吸塵器」可能有背後故事，「把盒子打開，裡面可能是放私房錢」、「有聽過還有婆婆把錢藏在冷凍庫的」、「我聽過有老人家把黃金項鍊冰在冰箱」、「裡面會不會是土雞蛋」、「確定裡面不是裝烏魚子嗎」。後來版主更新貼文揭曉答案，實際將盒子打開後，她發現裡面裝了「蓮霧」，推測婆婆可能是想將紙盒物盡其用。

另有不少網友分享自家的冰箱奇聞軼事，「我曾經把洗面乳放進冷凍庫過，還好退冰後還可以正常洗」、「我家遙控器都被冰3次了」、「我還冰過我的錢包 ，還以為不見了」、「我爸還曾經把我買給他的涼感衣，冰到冰箱冷凍庫，他說這樣穿起來比較涼」。

由於許多家庭都曾有「在冰箱裡找到不屬於冰箱物品」的經驗，有網友開玩笑總結「以後有什麼東西不見，就先去開冰箱找找吧！」。

【延伸閱讀】

●新年穿新衣，母買「卡通內褲」給國二兒被打槍，網：給爸爸穿不要浪費

● 師問家長職業，小一女回我爸「搬磚的」，父：抖音害人不淺