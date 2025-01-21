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台灣燈會桃園登場！周邊商品亮相 創意頸枕超吸睛

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025台灣燈會將在桃園登場，市府今公布創意周邊商品，包含創意頸枕、保溫杯和雙面帆布袋。圖／桃園市文化局提供
2025台灣燈會將在桃園登場，市府今公布創意周邊商品，包含創意頸枕、保溫杯和雙面帆布袋。圖／桃園市文化局提供

2025台灣燈會將在桃園登場，除有豐富的主題燈區展演，桃園市政府今也公布創意周邊商品，包含與知名在地品牌合作的「千塘紀念酒」、創意頸枕、手機支架、夜光徽章、雙面帆布袋、紀念T-shirt等，讓民眾留下美好的燈會紀念。

台灣燈會睽違9年重返桃園，2月12日至23日盛大登場，今年展區位於桃園高鐵站前廣場及桃園機場捷運A19桃園體育園區站周邊，以「光聚千塘串桃園」為主題，透過光影及燈藝的展演，呈現桃園「台灣國門」形象。

文化局表示，為讓每位參與者都能成為燈會展出的一部分，並呼應「光聚千塘串桃園」的主題，本次燈會商品以「Light up Together與光共舞」為設計核心概念，發展出亮點推廣互動、實用商品及設計師單品3個系列，將燈會IP融入日常生活。

其中，「千塘紀念酒」選用桃園知名酒廠「鄧爸麥酒」，搭配蛇年意象專屬木盒包裝，鏤空設計有如元宵節燈籠；「千塘創意頸枕」可翻轉為台灣燈會公仔；「雷射胸章組」則聯名桃園市吉祥物「宇宙版ㄚ桃園哥」。

文化局表示，燈會周邊商品將在22日於合作設計團隊電商通路「趣活cheer for網路商城」開放預購；燈會展區、中原文創園區、馬祖新村及趣活全台實體商店也都有販售多項周邊商品，歡迎民眾選購。

另燈會開展期間，桃園捷運也推出「巧虎遊桃捷集章」活動，1月25日至3月2日，民眾可至A2三重站、A10山鼻站、A21環北站索取「巧虎遊桃捷集章本」，收集指定數量的車站章與巧虎特別章，即可免費兌換多項好禮，包含巧虎鉛筆、摺紙、小方巾和迴力車，數量有限送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025台灣燈會將在桃園登場，市府今公布創意周邊商品，包含創意頸枕、保溫杯和雙面帆布袋。圖／桃園市文化局提供
2025台灣燈會將在桃園登場，市府今公布創意周邊商品，包含創意頸枕、保溫杯和雙面帆布袋。圖／桃園市文化局提供
2025台灣燈會將在桃園登場，市府今公布創意周邊商品，包含創意頸枕、保溫杯和雙面帆布袋。圖／桃園市文化局提供
2025台灣燈會將在桃園登場，市府今公布創意周邊商品，包含創意頸枕、保溫杯和雙面帆布袋。圖／桃園市文化局提供

台灣燈會 春節 桃園 蛇年 農曆過年

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