垃圾霉運一起丟光！周日「解除日」送窮除病…《聊齋》作者還寫祭窮神文

命理師柯柏成臉書分享，1月26日(週日)也是農曆臘月27日「解除日」，當天最適合大掃除，消災解病。由於今年的過年較早，農民曆上看到其實這天諸事不宜，除了少數的事情之外，凡事少取，因而這一天是「解除」日。

「大寒」起就進入歲末大掃除時間，如果都還整理環境，就要把握最後一天了，因為接下來清潔隊可能就不收垃圾了。「解除日」顧名思義，就是藉由清潔家裡，將災病給清出去，如果家中有慢性病或久臥在床的病人，這一天更需要斷捨離雜物垃圾，清出垃圾越多，表示災病就被掃出去越多，新一年想要擺脫衰運，最遲這天非得整理居家環境。

比較要注意的是，新一年「病符」位在居家正中央、五鬼方在東北，這兩個地方都要重點清潔打掃，不能留著垃圾雜物過年，就算不丟掉也要盡量收納進櫃子。

柯柏成老師加碼分享清代作家蒲松齡(聊齋誌異作者)的《除日祭窮神文》，內容相當趣味。

《除日祭窮神文》 清·蒲松齡 窮神，窮神，我與你有何親？興騰騰的門兒你不去尋，偏把我的門兒進？難道說，這是你的衙門，居住不動身？你就是世襲在此，也該別處權權印；我就是你貼身的家丁、護駕的將軍，也該放假寬限施施恩。你為何步步把我跟，時時不離身，鰾粘膠合，卻像個纏熱了的情人？ 窮神！自從你進了我的門，我受盡無限窘，萬般不如意，百事不趁心，朋友不上門，居住在鬧市無人問。我縱有通天的手段，滿腹的經綸，腰裡無錢難撐棍。你著我包內無絲毫，你著我囊中無半文，你著我斷困絕糧，衣服俱當盡，你著我客來難留飯，不覺的遍體生津，人情往往耽誤，假裝不知不聞。明知債賬是苦海，無奈何，上門打戶去求人；開白、五分行息，說什麼奉旨三分，到限期立時要完，不依欠下半文。無奈何，忍氣吞聲，背地裡恨。自沉吟：我想那前輩古人也受貧，你看那乞食的鄭元和，休妻的朱買臣，住破窯的呂蒙正，錐刺股的蘇秦。我只有他前半截的遭際，那有他後半截的時運？可恨我終身酸丁，皆被你窮神混！難道說，你奉玉帝敕旨，佛爺的牒文，擺下了窮神陣把我困？若不然，那膏粱子弟，富貴兒孫，你怎麼不敢去近？財神與我有何仇？我與足下有何親？您二位易地皆然，我全不信。 今日一年盡，明朝是新春，化紙錢，燒金銀，奠酒漿，把香焚。我央你離了我的門，不怪你棄舊迎新。

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