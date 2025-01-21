排排排…南門市場湧「貪食蛇」買年貨 店家還沒連假已補貨手軟
周六才是春假連假開始，台北市老字號南門市場買氣已強強滾，知名老店熟食、糕點、現做蛋餃、肉乾等都已大排長龍，店家只得拉起紅龍避免插隊，人潮還排到南門市場外，店家說，愈接近過年，人潮還會更多。
今天上班日，距離除夕還有一周，不過已經有許多民眾提前來採買熟食生鮮年貨，不僅老台北人過年必吃的熟食店大排長龍；知名肉乾店也都要排隊，有民眾說，「這個過年一定要吃，排再久都要買。」
至於過年應景鬆糕排隊人潮更多，不僅店面排了一大圈，人潮還順紅龍排到南門市場外；知名現做蛋餃儘管有每人限量購買，人潮也還是繞過店家大一圈，排到電扶梯另外一側，店員根本是做到來不及賣。排隊民眾說，因為好吃過年必吃，因為今天不排，接下來排隊人龍更長。
南門市場自治會長王銓國說，今年買氣提早，「很多店家賣到快沒貨，就是一直補貨、一直補貨」，不過每一年過年南門市場買氣就是這麼旺，可能今年大家要出遊，很多人提前來採買，預估連假開始、小年夜、除夕人潮會更多，「儘管今年市長蔣萬安沒有來加持，不過生意照樣強強滾」。
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