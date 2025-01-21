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影／年菜新選擇 低碳蔬食健康又環保

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委洪孟楷（左起）、監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓等上午在立法院舉行記者會，展現健康蔬食年菜如何結合傳統文化與現代營養需求，在新年提供民眾健康、環保的新選擇。記者曾學仁／攝影
立委洪孟楷（左起）、監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓等上午在立法院舉行記者會，展現健康蔬食年菜如何結合傳統文化與現代營養需求，在新年提供民眾健康、環保的新選擇。記者曾學仁／攝影

為增加大眾對以植物性飲食為主的年菜，結合永續、健康迎年節，立委洪孟楷、監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓等上午在立法院舉行「迎新春．永續健康蔬食年菜新選擇」記者會，期望展現健康蔬食年菜如何結合傳統文化與現代營養需求，在新年提供民眾健康、環保的新選擇。

永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓表示，現代人來說大魚大肉已經不是財富的象徵，反而是健康的隱憂，而植物性飲食則是可以讓大家在新年吃出健康，監督施政聯盟召集人暨台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，中央有關機關應推動溫室氣體減量、氣候變遷調適，其權責事項規定包括農業溫室氣體減量管理、低碳飲食推廣及糧食安全確保事項，而低碳飲食就是由生活面來推動，永續健康蔬食就是低碳飲食，建議行政院應整合農業部、衛福部等單位加強健康低碳飲食推廣。

健康飲食 年菜 春節 蛇年 農曆過年

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