影／年菜新選擇 低碳蔬食健康又環保

為增加大眾對以植物性飲食為主的年菜，結合永續、健康迎年節，立委洪孟楷、監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓等上午在立法院舉行「迎新春．永續健康蔬食年菜新選擇」記者會，期望展現健康蔬食年菜如何結合傳統文化與現代營養需求，在新年提供民眾健康、環保的新選擇。

永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓表示，現代人來說大魚大肉已經不是財富的象徵，反而是健康的隱憂，而植物性飲食則是可以讓大家在新年吃出健康，監督施政聯盟召集人暨台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，中央有關機關應推動溫室氣體減量、氣候變遷調適，其權責事項規定包括農業溫室氣體減量管理、低碳飲食推廣及糧食安全確保事項，而低碳飲食就是由生活面來推動，永續健康蔬食就是低碳飲食，建議行政院應整合農業部、衛福部等單位加強健康低碳飲食推廣。