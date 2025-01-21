因應春節疏運 交通部已擬定鐵公路運輸加開班次

農曆春節將屆，交通部21日指出，已責成各疏運系統擬妥春節疏運計畫，為鼓勵民眾搭乘各類大眾運輸，在鐵公路運輸部分，高鐵已增開380班次、臺鐵已加開326班次（含台北=台中39列次直達對號座、8列全車自由座列車）、國道客運預計每日開行6274班次並會機動加開班次因應。

根據高鐵公司估計本次春節連假大年初三（1月31日）及初四（2月1日）運量最高達34.3萬人，尤以北上於大年初三（1月31日）至初五（2月2日）預估運量逾19萬人；春節期間高鐵對號座訂票率截至1月20日已達79.2%，交通部表示從高鐵訂票狀況來看，目前尖峰時段已經達到飽和，呼籲大家，往返各地不一定要搭高鐵，今年國道客運推出有史以來最高優惠，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折，並在10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施；此外，也請臺鐵公司規劃全車自由座直達車協助分擔，交通部鼓勵及呼籲中短途旅客多加利用，避開高鐵的尖峰，即早分流。

另為因應2025年春節連假期間，高鐵台中站可能出現旅客過載情形，交通部除已多次要求台灣高鐵公司做好疏運事前準備與現場應變作為外，並應辦理模擬演練，並於1月21日陳政務次長及伍政務次長親自到高鐵台中站瞭解人潮過載跨運具聯防疏運機制。

依據今日高鐵公司說明，以高鐵台中站為例，會依據車站候車人潮採綠、黃、紅三級燈號管制，綠燈代表疏運順暢，而當月臺人潮呈現擁擠時，即會啟動黃燈進行月臺管制及準備其他運具接駁；當等候旅客已影響車站出入口動線呈現紅燈狀態時（預估旅客等候時間超過1小時），則會啟動臺鐵、國道客運接駁，引導旅客轉乘臺鐵及國道客運。

為利掌握高鐵台中站人潮狀況，交通部督請高鐵公司除成立緊急應變中心外，春節疏運期間並於高鐵台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，視當時疏運狀況啟動應變措施。

交通部已於官網設置春節疏運專區，提供臺高鐵賸餘車票查詢，另外亦會透過1968APP即時推播高鐵車站跨運具聯防機制啟動情形，請民眾可事先利用各運輸系統官網及APP查詢，儘量避開尖峰時段。