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注意！過年最常見投資詐欺、購物詐欺手法曝 內政部供5防詐撇步

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，春節期間最常見的詐騙手法有投資詐欺及購物詐欺，兩者占比達30%以上。圖／報系資料照片
內政部表示，春節期間最常見的詐騙手法有投資詐欺及購物詐欺，兩者占比達30%以上。圖／報系資料照片

春節將至，內政部表示，這期間金融交易頻繁、網購需求增加，詐騙集團也蠢蠢欲動；根據統計，春節期間最常見的詐騙手法有投資詐欺及購物詐欺，兩者占比達30%以上；包括透過社群媒體散播「新春優惠投資方案」等假訊息。內政部也提供5個防詐小撇步，避免民眾財損。

內政部表示，根據統計，我國春節期間最常見的詐騙手法「投資詐欺」及「購物詐欺」2種，兩者占比達30%以上，投資詐欺部分，詐騙集團發布虛假投資廣告，或透過社群媒體散播「新春優惠投資方案」等假訊息，誘騙受害者進入假的投資網站或APP，這些平台會顯示假獲利並博取信任，但當受害者準備提領獲利時，卻被要求繳納保證金或手續費，最後平台關閉，導致受害者財產損失。

網路購物部分，詐騙集團常利用社群平台、LINE群組等非保障性管道，或設計一頁式購物網站，以低於市價的優惠吸引消費者。受害者付款後，往往收不到商品，或商品與描述不符，甚至無法聯繫賣家時才發現遭詐騙。

內政部提醒，過年期間投資及網購應注意「慎選投資管道」、「小心投資詐騙話術」、「慎選網購平台」、「避免購買價差大商品」及「勿與買家交易及慎選付款方式」等5個防詐小撇步，應隨時保持警惕，遇有任何可疑狀況請勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證，守住荷包過好年。

內政部表示，為防止民眾被詐騙，警政署持續推動「識詐」宣導工作，透過舉辦各類活動、與名人合作拍攝反詐影片、製作素材及發送防詐簡訊等多種方式，將防詐資訊深入每個民眾的生活圈，截至去年，相關宣導已觸及逾1億9000萬人次，盼降低詐騙受害風險。

內政部 春節 蛇年 詐欺 詐騙 農曆過年

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