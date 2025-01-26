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6星座新年好運到像開掛！打麻將自摸、買彩券隨便中

聯合新聞網／ 澤誼老師
圖為運勢超旺，買樂透中大獎示意圖。圖／AI生成
圖為運勢超旺，買樂透中大獎示意圖。圖／AI生成

農曆新年是華人最重視的傳統節日，闔家團圓、吃團圓飯、發紅包、拜年走春，處處充滿喜氣洋洋的氛圍！除了大魚大肉、紅包壓歲錢，很多人也會趁著新年好手氣來點小確幸。2025年的新春特別有趣，這幾個星座的運氣簡直旺到不行！

新春期間最旺的六個星座大解析：

▍金牛座：天生的財運收割機

新年期間的金牛座就像開了外掛一樣！不管是麻將桌還是刮刮樂，手氣都特別順遂。平時務實的金牛座在新春期間彷彿被灑了一層幸運金粉，不只是小賭運，就連紅包運也特別旺，常常能收到意想不到的金額！記得點到為止，享受過年的歡樂氣氛最重要！

▍射手座：運氣之神的親兒子

新春期間的射手座特別受到眷顧！樂觀開朗的個性配上旺盛的手氣，讓你成為牌桌上最受歡迎的牌咖。射手座的朋友總是能用歡樂的態度感染周圍的人，這個新年更是能帶動全場氣氛。不管是親戚團聚還是朋友聚會，你都是最受歡迎的開運王！適度玩樂，讓新年更添歡樂！

▍處女座：精準掌控的高手

農曆新年期間的處女座特別順手！處女座的朋友們總是能在歡樂中保持清醒的頭腦，這份特質在新年期間特別派上用場。不論是什麼場合，都能展現絕佳的判斷力。新年期間不妨小試身手，為團圓飯後增添一些趣味。處女座的好運不只體現在遊戲上，就連走春都特別容易遇到好事！

▍天秤座：平衡掌控的贏家

過年期間的天秤座特別有運！天秤座在新春期間特別受長輩疼愛，紅包運特別旺！尤其是在親友團聚的場合，總能帶來歡笑與驚喜。天秤座的社交魅力在新年期間發揮得淋漓盡致，走到哪裡都是焦點。

▍巨蟹座：超強直覺的幸運兒

新春期間的巨蟹座運氣特別好！溫暖貼心的巨蟹座在新年更顯親和力，特別容易獲得貴人相助。不需要太多思考，順著感覺走就對了。巨蟹座的好運不只限於自己，還能帶旺身邊的親朋好友。和親朋好友一起同樂，讓新年充滿回憶！

▍天蠍座：轉運之王

過年期間的天蠍座特別旺！神祕魅力十足的天蠍座在新春期間魅力更勝往常，好運來時擋都擋不住。不管是拜年、走春還是團聚遊戲，都能在關鍵時刻展現好運的驚喜，讓你在新春佳節笑得合不攏嘴。記得分享好運，讓身邊到人也感受到你的好運！

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

澤誼老師

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