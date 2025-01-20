中壢仁海宮200年慶市長守歲 年初一送發財金祝你發財

桃園市中壢仁海宮今年建廟200周年，春節起展開系列慶典活動，仁海宮董事長王介禧今天說，今年除夕夜市長張善政將一起守歲、並在大年初一早上九時發放福袋，年初一廟方特別準備200元發財金，開放信眾排隊領取，數量有限、發完為止，歡迎信眾共歡慶典。

「中壢大廟」仁海宮奉祀天上聖母神尊，自1826年建廟迄今200周年，王介禧表示，今年國曆12月13日至17日5天，中壢仁海宮舉辦200周年祈安福醮慶典，規畫一整年系列活動，農曆除夕夜凌晨1時由市長張善政一起守歲、並在大年初一上午9時現場發送福袋，廟方特別準備200周年發財金，每分200元現鈔祝賀民眾發大財。

大年初二下午5時，賴清德總統到廟發放福袋，廟方也準備福袋共同發放分享福氣，包括發財金、福袋都是數量有限、發完為止。