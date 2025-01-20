中壢仁海宮200年慶市長守歲 年初一送發財金祝你發財
桃園市中壢仁海宮今年建廟200周年，春節起展開系列慶典活動，仁海宮董事長王介禧今天說，今年除夕夜市長張善政將一起守歲、並在大年初一早上九時發放福袋，年初一廟方特別準備200元發財金，開放信眾排隊領取，數量有限、發完為止，歡迎信眾共歡慶典。
「中壢大廟」仁海宮奉祀天上聖母神尊，自1826年建廟迄今200周年，王介禧表示，今年國曆12月13日至17日5天，中壢仁海宮舉辦200周年祈安福醮慶典，規畫一整年系列活動，農曆除夕夜凌晨1時由市長張善政一起守歲、並在大年初一上午9時現場發送福袋，廟方特別準備200周年發財金，每分200元現鈔祝賀民眾發大財。
大年初二下午5時，賴清德總統到廟發放福袋，廟方也準備福袋共同發放分享福氣，包括發財金、福袋都是數量有限、發完為止。
王介禧說，廟方過去每年元宵節在廟前廣場舉辦猜燈謎摸彩活動，今年台灣燈會在青埔舉辦，廟方將在青埔燈會設置展覽區，提供民眾欣賞燈會，及舉辦元宵燈謎晚會摸彩，大獎有2輛電動機車及iPhone手機、家電產品，還有神尊節慶典活動，包括書法、寫生、攝影比賽，該廟與故宮合作國寶3D數位展至3月2日結束，未來會再規畫展覽，歡迎信眾參與，年初一來領取發財金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言