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中和男路過夜市彩券行試手氣 向媽祖祈求後刮兩張中最大獎

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
新春將到來，不少民眾都愛買刮刮樂試試好手氣，新北中和一名男子就在路過興南夜市內的「天將投注站」時刮了兩張中最大獎。記者李成蔭／攝影
新春將到來，不少民眾都愛買刮刮樂試試好手氣，新北中和一名男子就在路過興南夜市內的「天將投注站」時刮了兩張中最大獎。記者李成蔭／攝影

新春將到來，不少民眾都愛買刮刮樂試試好手氣，新北中和一名男子就在路過彩券行時隨手買了兩張，結果竟中了最大獎1200萬元，興奮大叫也讓周圍客人驚呼；該中獎民眾也透露，自己打算拿這筆錢來換一棟新房子。

刮刮樂機戶變新春全民運動，中和一名壯年男子17日晚間8時左右路過興南夜市內的「天將投注站」時，看到門口掛著一排燈籠很吸引人，就想說進店內試個手氣，沒想到一刮就先中了1000元，該男子拿獎金再接著買一張1000元刮刮樂，沒想到竟刮出1200萬元的最大獎。

天將投注站宋姓老闆表示，男子刮中大獎時瞬間叫了一聲，一旁客人見狀也都驚呼「真的假的」，接著並紛紛上前恭喜；老闆轉述男子透露，當時在第一次中獎時，正好看到門口放有一尊媽祖，便祈求能夠獲得好運，才再接著刮一張，一刮就刮出最大獎，接下來打算拿這筆錢換棟新房。

宋姓老闆提到，其實最近接近過年，一直不少民眾會來試手氣，大獎消息傳開後，也更多民眾因此前來試手氣，想沾沾大獎喜氣。他還說，店內除媽祖外也有財神爺，紅燈籠也是平常就特別裝飾，盼迎來好運氣。

中和興南夜市內的「天將投注站」有請來媽祖與太子元帥。記者李成蔭／攝影
中和興南夜市內的「天將投注站」有請來媽祖與太子元帥。記者李成蔭／攝影

春節 蛇年 農曆過年

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