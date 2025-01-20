快訊

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

大批國人海外過年…去這國都不打流感疫苗 醫示警：當地死亡驟增

聽新聞
0:00 / 0:00

孫子給的靈感 北市七旬阿公喜從天降刮中100萬元大獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
登峰彩券行，圖／台彩提供
登峰彩券行，圖／台彩提供

位在台北市大安區的帝寶站彩券行日前刮出百萬大獎。一位年約70歲的阿公，每年都會買過年才會有的「2,000萬超級紅包」，當天他一進店就開心的分享唸小學的孫子，這回期末考考第三名，老闆看到檯面上有一張尾數003的「2,000萬超級紅包」，就順口問他要不要選這張試試，沒想到就刮中100萬元。

七旬阿公開心地感謝老闆讓他挑這個號碼的建議，他說，既然是因為孫子考試名次靈感中的獎金，就要用這筆獎金帶還沒出國過的孫子，以及家人們一起去日本旅遊，再把剩餘的錢存下來給孫子當教育基金。

另外，在北市南港區的登峰彩券行，日前一位50歲左右的女客人，同樣挑選2,000萬超級紅包，當時女客人買了後，直接坐在店裡刮，刮出的時候簡直不敢相信自己真的中了100萬，用力的揉了揉眼睛，再看一遍，也不敢大聲驚動身旁店內的客人，請店員幫忙確認後直呼：「真的是喜從天降的大紅包！」

彩券行老闆表示，為了讓彩券行招來好運，日前特別幫店內的彌勒佛掛上一個紅包袋，沒想到果真為客人帶來好運，真的是有掛紅包有保佑。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

陳其邁康裕成寒冬慰問獨居長輩 致贈年節禮盒紅包

展現零容忍 北市刑大銷毀130公斤毒品含喪屍煙彈

北市國小寒假無作業 鼓勵學生自主學習全球議題

春節北市醫院、運動中心不打烊 初二至初五入場運動加碼累點

相關新聞

孫子給的靈感 北市七旬阿公喜從天降刮中100萬元大獎

位在台北市大安區的帝寶站彩券行日前刮出百萬大獎。一位年約70歲的阿公，每年都會買過年才會有的「2,000萬超級紅包」，當...

被鳥撞好兆頭？ 花蓮女子刮中超級紅包「百萬大獎」

日前花蓮有一名女子，前往財圓彩券行想買「2,000萬超級紅包」試試手氣，沒想到，當天進到彩券行時，突然有隻小鳥飛進來直接...

春節點心怎麼吃？營養師激推「1零食」：飽腹熱量低

春節將至！家家戶戶少不了準備餅乾糖果迎新年，營養師張語希整理了年節的健康零食，讓你吃得開心、健康不NG！

台彩過年推16款刮刮樂 總獎金逾386億元創新高

刮獎接財鬧新春！台灣彩券公司20日推出農曆年前最後一波刮刮樂5款新品「招財進寶」、「蛇麼都發」、「恭喜發財」、「超速77...

想比照政府機關春節連放9天 勞工需這麼調配工時

今年春節號稱9天連假，但其實依勞基法規定，只有除夕1月28日及大年初一到初三（29日至31日）共4天，才是國定假日，彰化...

老少「鹹」宜走春去！到通霄探訪「食鹽與它們的產地」

蛇年春節連假長達九天，臺鹽（1737）推薦南北濱海鹽業之旅，玩不停「鹹」不下來！走訪苗栗「臺鹽通霄觀光園區」深入了解「食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。