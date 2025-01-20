孫子給的靈感 北市七旬阿公喜從天降刮中100萬元大獎

位在台北市大安區的帝寶站彩券行日前刮出百萬大獎。一位年約70歲的阿公，每年都會買過年才會有的「2,000萬超級紅包」，當天他一進店就開心的分享唸小學的孫子，這回期末考考第三名，老闆看到檯面上有一張尾數003的「2,000萬超級紅包」，就順口問他要不要選這張試試，沒想到就刮中100萬元。

七旬阿公開心地感謝老闆讓他挑這個號碼的建議，他說，既然是因為孫子考試名次靈感中的獎金，就要用這筆獎金帶還沒出國過的孫子，以及家人們一起去日本旅遊，再把剩餘的錢存下來給孫子當教育基金。

另外，在北市南港區的登峰彩券行，日前一位50歲左右的女客人，同樣挑選2,000萬超級紅包，當時女客人買了後，直接坐在店裡刮，刮出的時候簡直不敢相信自己真的中了100萬，用力的揉了揉眼睛，再看一遍，也不敢大聲驚動身旁店內的客人，請店員幫忙確認後直呼：「真的是喜從天降的大紅包！」

彩券行老闆表示，為了讓彩券行招來好運，日前特別幫店內的彌勒佛掛上一個紅包袋，沒想到果真為客人帶來好運，真的是有掛紅包有保佑。