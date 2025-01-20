春節點心怎麼吃？營養師激推「1零食」：飽腹熱量低

春節將至！家家戶戶少不了準備餅乾糖果迎新年，營養師張語希整理了年節的健康零食，讓你吃得開心、健康不NG！

張語希在Instagram「你的生活營養師 張語希」發布影片，分享過年適合長輩吃的健康零食：

花生、瓜子、開心果等等都很適合，選擇無糖的會更好。

二、小魚干

小魚干不僅美味還能補鈣，也是不錯的選擇。

三、綜合堅果

張語希特別推薦「綜合堅果」，一包含有核桃、腰果、杏仁、南瓜籽。南瓜籽含有豐富的Omega-3，對男性的攝護腺也有幫助。

四、蜜餞

蜜餞類只要注意糖分沒有太高的話，也是可以參考的點心選項。

五、乳酪乾

好吃又補鈣！