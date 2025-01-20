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春節點心怎麼吃？營養師激推「1零食」：飽腹熱量低
春節將至！家家戶戶少不了準備餅乾糖果迎新年，營養師張語希整理了年節的健康零食，讓你吃得開心、健康不NG！
張語希在Instagram「你的生活營養師 張語希」發布影片，分享過年適合長輩吃的健康零食：
一、無糖堅果類
花生、瓜子、開心果等等都很適合，選擇無糖的會更好。
二、小魚干
小魚干不僅美味還能補鈣，也是不錯的選擇。
三、綜合堅果
張語希特別推薦「綜合堅果」，一包含有核桃、腰果、杏仁、南瓜籽。南瓜籽含有豐富的Omega-3，對男性的攝護腺也有幫助。
四、蜜餞
蜜餞類只要注意糖分沒有太高的話，也是可以參考的點心選項。
五、乳酪乾
好吃又補鈣！
除了健康零食，張語希也另外發布影片分享「低熱量零食」，為減重的人挑選適合的點心。
一、陳皮梅
甜度相對其他點心較低，不過仍是醃漬品不建議多吃。
二、蒟蒻、小豆乾
蒟蒻熱量較低，豆乾除了是零嘴也是蛋白質來源，與其他零食比起來沒有那麼多單醣。
三、跳跳糖
大家最愛的童年回憶跳跳糖，熱量也比其他糖果低。
四、蒟蒻果凍
張語希點名，最推薦的就是蒟蒻果凍，不僅熱量低又有飽足感。
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