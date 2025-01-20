台彩過年推16款刮刮樂 總獎金逾386億元創新高

刮獎接財鬧新春！台灣彩券公司20日推出農曆年前最後一波刮刮樂5款新品「招財進寶」、「蛇麼都發」、「恭喜發財」、「超速777」及「旺旺來」，要讓民眾刮獎樂接財、蛇來轉好運！刮刮樂「招財進寶」每張售價新臺幣500元，頭獎500萬元共有4個，總中獎率42%；「蛇麼都發」每張售價200元，頭獎200萬元共6個；「恭喜發財」每張售價200元，頭獎200萬元共8個；「超速777」每張售價100元，共有6個頭獎70萬元，「旺旺來」每張售價100元，共有7個頭獎30萬元；5款新品總獎項超過1,266萬個，總獎金逾48億元。

台灣彩券今年農曆年前共發行16款新春應景刮刮樂，共有1,459個百萬元以上的獎項個數，總獎金逾386億元，創歷年春節前發行新高紀錄。

台彩表示，「招財進寶」每張售價500元，票面生動喜氣的舞獅簇擁耀眼奪目的招財進寶大金幣，象徵魚躍龍門、運勢亨通的富貴錦鯉與財氣大發的錦軸左右呼應，充滿新春財源滾滾好兆頭，頭獎500萬元共有4個，總中獎率42%；「蛇麼都發」每張售價200元，票面上Q版生肖蛇結合「發」春聯、麻將牌「發」、發粿、爆米花等「發」的諧音梗元素，呈現出蛇年來什麼都發達的祝福，頭獎200萬元共有6個，總中獎率34%。

「恭喜發財」每張售價200元，票面中型男靚女，喜氣洋洋齊捧裝滿金幣元寶的恭喜發財大紅包來拜年，年味十足，共有8個頭獎200萬元，總中獎率34.49%；經典幸運數字7系列「超速777」每張售價100元，頭獎70萬元共有6個，總中獎率28.02%；「旺旺來」每張售價100元，討喜柴犬及旺財鳳梨象徵旺上加旺，共有7個頭獎30萬元，總中獎率33%。

過年就要買彩券，歡樂時刻就要刮刮樂！民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，為台灣帶來更多好事。