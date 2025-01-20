想比照政府機關春節連放9天 勞工需這麼調配工時

今年春節號稱9天連假，但其實依勞基法規定，只有除夕1月28日及大年初一到初三（29日至31日）共4天，才是國定假日，彰化縣勞工處表示，勞工如果想比照政府機關休9天，則須透過8周彈性工時的調整分配，並經工會或勞資會議同意。

勞工處表示，今年春節4天國定假日，凡適用勞基法的勞工，雇主應依法給假並給薪。雇主若請勞工在國定假日當日上班，依法應加倍發給工資；國定假日如遇到勞工的休息日或例假，應另行擇日補假。

勞工處指出，今年政府機關為形成春節連續假期，將2月8日的非上班日(星期六)與1月27日(星期一)的上班日對調，民營企業如與勞工約定周六為休息日，周日為例假，周一至周五為工作日，要比照政府行政機關辦公日曆表出勤，可透過8周彈性工時的調整分配。

不過，勞工欲調整分配，應符合「有工會者經工會同意，無工會者經勞資會議同意」的程序，以合法2月8日的非上班日(星期六)與1月27日(星期一)調整互換，調整後1月27日當日成為休息日，雇主當日如請勞工出勤，應依勞基法規定計給休息日加班費。

勞工處強調，勞工或雇主如有調移該國定假日至其他工作日實施的必要，應透過勞雇雙方事先協商，並公布調整後的休假日期且經勞工同意才可實施。

彰化縣政府再次提醒，雇主若因業務需要，請勞工於國定假日出勤工作，除應徵得勞工同意外，在國定假日上班，或在協商調移後的國定假日出勤，工資應加倍發給。