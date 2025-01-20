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老少「鹹」宜走春去！到通霄探訪「食鹽與它們的產地」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台鹽鹽來館。照片／台鹽提供
台鹽鹽來館。照片／台鹽提供

蛇年春節連假長達九天，臺鹽（1737）推薦南北濱海鹽業之旅，玩不停「鹹」不下來！走訪苗栗「臺鹽通霄觀光園區」深入了解「食鹽與它們的產地」、前往嘉義「布袋鹽山」體驗海口慢活氛圍、再到台南「七股鹽山」與療癒雪人打卡拍照，享受海線專屬的「鹹」情逸致道地小旅行，老少「鹹」宜！

台南七股鹽山曾被日媒譽為全台磁場最乾淨之地，是雲嘉南走春必訪景點！今年推出「療癒雪人」大型裝置，六米高圓滾滾療癒雪人，搭配頭戴斗笠、圍圍巾、吃枝仔冰的俏皮反差萌造型，令人無法抗拒！

旅客爬上鹽山，即可看見雪人身體底部看似融化的隱藏版設計，提醒遊客關注氣候暖化的永續議題；1月25日起於七股鹽山消費滿500元再送限量雪人便利貼。

園區同步舉辦雪鹽祭系列活動，包含療癒雪人AR濾鏡、永不融化鹽田玩雪場、呆萌雪人不倒翁大軍、DIY療癒雪人彩繪相框等，還有天日曬鹽、踩龍骨水車，好管「鹹」事的日子主題特展等鹽業文化體驗，穿越時空，感受往昔白金時代鹽工歷史。最後，別忘了品嚐膠原蛋白雪花鹽霜淇淋、鹹冰棒，獨特鹹甜口感將化作旅途中最難忘的甜美回憶！

苗栗通霄精鹽廠為全台最大食用鹽製造地，一直以來均是中、北部旅遊熱點！在這裡能探索現代製鹽工法，學習食鹽小知識，寓教於樂，是最適合與家人共度新春假期的景點。

鹽來館DIY七彩幸運鹽，讓孩子發揮創意成就感滿滿！成人們可於海洋溫泉泡腳溪放鬆身心，享受紓壓秘境！趣味放大版台塩海洋鹼性離子水、大鹽包，則是旅客必訪打卡聖地！臺鹽通霄觀光園區近日加入「苗栗人文生態休閒聯盟」，強化苗栗縣觀光量能，並具鄰近白沙屯拱天宮、白沙屯火車站等地利優勢條件，邀請信眾結合參拜行程，來趟樂活、祈福之旅。

嘉義布袋鹽山鄰近高跟鞋教堂、布袋漁港，是結合自然景觀與藝術文化的好去處。布袋鹽山意象標誌《千禧布袋》由國際雕塑大師李良仁操刀打造，近七米高雕塑作品，呈現海港無窮的生命力，適合午後自在悠閒走逛拍照，再來杯鹽滷咖啡、鹽滷豆花，享受海口慢活。

此外，台塩生技即日起至3月11日也推出新春優惠！保健品、保養品、清潔品、應景年節禮盒、台塩海洋鹼性離子水限量發財水熱賣中。台塩生技會員於各門市消費滿499元即可兌換鹽麴醬拌麵，凡消費滿3,600元加碼贈開運「黃金香氛禮盒（三入組）」一盒。

6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。照片／台鹽提供
6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。照片／台鹽提供
6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。照片／台鹽提供
6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。照片／台鹽提供

春節 蛇年 農曆過年

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