過年除了吃白鯧 白帶魚別名銀魚 諧音「盈餘」也受歡迎

農曆春節快到了，海中銀白閃亮的白帶魚，有人稱為「銀魚」，與「盈餘」諧音，所以也是過年節期間受歡迎的年菜料理。新北市漁業處表示，白帶魚不論是煎、炸或煮湯都相當美味吹，東北角海岸在東北季風季節，捕獲的白帶魚正肥美，推薦民眾在過年團聚時享用。

漁業處說，白帶魚屬於帶魚科，有修長的身形和醒目的尖銳牙齒，是洄游性底棲魚類，通常棲息在開放性海域。白帶魚產卵期間會遷移到淺水域，並隨光線變化垂直移動。白天時會潛入深水，夜晚會在表水層活動，東北角沿海的漁民就利用這一特性，以一支釣或延繩釣方式釣捕白帶魚。

新北市貢寮區的澳底漁港，近日常可見漁船進港後，船員將一桶桶銀白色的白帶魚搬運上碼頭。白帶魚上岸後大多立即冷凍處理，新鮮直送到鄰近餐廳，或是初步處理製作成白帶魚塊或魚卷真空包，留住原始的鮮美滋味，並方便民眾選購後在家中自行料理。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，白帶魚營養價值高，口感鮮嫩只要將白帶魚去鰓、去內臟後切段，以小火煎至雙面金黃酥脆，即成一道香氣四溢的美味佳餚。

冬季想來上一道暖心暖胃的家常料理，林麗美建議民眾可以選擇切塊的白帶魚真空包，只要打開包裝，將白帶魚塊煎香後，搭配貢寮鮑、米粉、白蝦、透抽和蛋酥一起熬煮，一碗熱騰騰的「白帶魚米粉湯」就可快速上桌。

過年期間還可以嘗試紅通通充滿喜氣的「糖醋白帶魚卷」，作法是用鹽、米酒等調料醃製魚卷，炸至酥脆後搭配糖醋醬拌炒，酸甜交融，令人垂涎。