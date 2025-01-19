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小心漁獲不新鮮！年節將至 營養師4招教你怎麼挑：用摸的

聯合新聞網／ 綜合報導
年節將至！營養師四招教你挑漁貨。 示意圖／ingimage
年節將至！營養師四招教你挑漁貨。 示意圖／ingimage

馬上就要過年了，圍爐少不了難得一次的大魚大肉、山珍海味，不過小心挑到不新鮮的漁貨！營養師張語希在IG粉絲專頁「你的生活營養師 張語希」發布影片，為大家公開分辨新鮮漁貨的年節秘笈，一起來看看吧！

年節前夕，不少家庭都有習慣辦年貨，挑選新鮮、安全的食材，才能煮出美味又健康的年菜。張語希提醒在年前採買的生鮮類食材，包括魚、蝦、肉類，都要注意色澤及油脂分佈；而許多人買來送禮、製作羹湯的乾貨，也需要注意外型、顏色及氣味。

張語希建議買漁獲時，可以從四個部位來注意新不新鮮：

一、眼睛

首先可以注意魚的眼睛，張語希提醒「晶瑩透亮、黑白分明」是重點！

二、魚鱗

魚鱗應該要「緊緻發亮」，避免乾燥脫落。

三、魚鰓

注意，魚鰓應該要呈現鮮紅色，如果出現腥臭味就代表不新鮮啦！

四、觸感

摸起來有彈性，才是新鮮的漁貨！

春節 營養師 蛇年 農曆過年

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