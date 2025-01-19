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宜蘭傳藝園區新春好戲連台 宜蘭縣民「這2天」免費入園

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
齊天大聖鬧龍宮，大聖與龍王鏖戰臨水劇場，高空特技超精彩。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
齊天大聖鬧龍宮，大聖與龍王鏖戰臨水劇場，高空特技超精彩。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

春節計劃好要去哪裡走春了嗎？宜蘭傳藝園區為迎接小龍年，大年初一起，駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」重磅回歸，還有婆姐藝陣鬥鬧熱，搭配全新街景「百花齊天」鮮豔繽紛超好拍，初四特別邀請全聯人氣吉祥物福利熊與虎利，在傳藝與大家一同喜迎新春。初四、初五金蛇獻瑞：跋杯祈福幣，文昌帝君賜予錢母，保佑財運滾滾來，豐富有趣的春節系列活動、限定發售新版文昌乖乖，邀請民眾走一趟宜蘭傳藝，歡喜過新年。

除了欣賞精彩傳統戲曲、陣頭表演，呼應新年買年花習俗，文昌街也換上全新「百花齊天」街景裝置藝術，以花果山為發想，在文昌街上方沿途設置花朵及安插燈籠，富貴繁榮的意象，為整年帶來好運。臨水街新春市集則規劃有整合美食餐車、特色點心與工藝精品與體驗等數十個攤位，好買也好逛，好吃又好玩，同時也推出全園區消費滿千贈轉運刮刮樂，張張有獎，刮出好運。

另外，春節期間文昌祠則是特別推出文昌智慧功名燈套組，向文昌帝君祈好願，來年仕途順遷萬事如意。還有「金蛇獻瑞：跋杯祈福幣」新春活動，可向文昌帝君祈求賜予錢母，只要當日消費滿688元以上發票，或是持全聯福袋跋杯券，即有有機會獲得新春特製「錢母」蛇年紀念幣，祈願大家福氣滾滾來。

宜蘭縣民別錯過初一、初二回娘家專屬優惠，只要設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為Ｇ者，皆可免費入園。外地來的遊客，則可以選擇住宿位於園區裡的飯店「煙波花時間 宜蘭傳藝」，房客享入住期間免費遊傳藝，一站滿足住宿與景點規劃，特於除夕至初三安排「百戲大觀園」雜技表演，重現早期常民過節上街熱鬧氣氛，更首創夜遊傳藝活動「提燈夜行一條街」，以穿越為主題，於夜幕低垂的文昌街，打造融合文化與趣味的遊戲，僅限房客參加，感受園區夜間獨特燈景風情。

初四、初五跋杯求錢母，好運旺旺來，萬事順心又順意。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
初四、初五跋杯求錢母，好運旺旺來，萬事順心又順意。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
大聖猴戲，活潑互動演出，猴態百樣超生動。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
大聖猴戲，活潑互動演出，猴態百樣超生動。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出豐富活動，打造最有年味的新春盛會。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出豐富活動，打造最有年味的新春盛會。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
福利熊虎利鬧傳藝，超可愛大明星春節期間將現身園區。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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春節 蛇年 農曆過年

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