全國首創水晶車廂！潮鐵吸89萬人 春節後再推7文創車廂

屏東潮州鐵道文化園區2022年開幕，迄今已吸引逾89萬人入園，預計今年春節可突破100萬。台鐵公司今天開箱3輛鐵道文創車廂，其中1輛以SPK2011復興號車廂，打造全國首創的水晶車廂，民眾可一覽火車結構、管線配置，水晶車廂也提供包車餐飲服務；潮鐵預計展出10輛文創車廂，剩餘7輛春節後將陸續推出。

屏東潮州鐵道園區是全台唯一鐵路維修觀光機廠，園區內保存多輛歷史列車、展示著鐵道歷史文物。台鐵表示，潮州鐵道文化園區，兼具車輛維修、文化保存、觀光遊憩、及藝術文創的4大特色，已經成為南台灣十分著名的景區，開園至今，入園人數已超過89萬人，預計今年春節就可突破100萬名遊客。

潮州鐵道文化園區繼昨（18日）8大園區公共藝術開展後，今日再開箱3輛鐵道文創車廂，其中最為獨特的為全國首創的水晶車廂。

台鐵說明，水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。

水晶車廂也提供包車餐飲服務，結合在地時令季節食材，以及本土主廚精緻手藝，讓旅客在優美的車廂內餐敘或商務會議。

另2輛文創車廂則是以DR2803、DR2852車廂，打造為輕食空間及潮州特色冰品店，成為富有在地風情的文創精品，喜歡火車的朋友可到潮鐵打卡參觀。