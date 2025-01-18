來台南走春！德元埤、葫蘆埤「雙埤」初一至初五都好玩

台南走春到哪裡最好玩！台南市長黃偉哲推薦德元埤與葫蘆埤這兩個絕佳景點，德元埤以獨木舟與露營體驗享譽盛名，葫蘆埤則以懷舊與創新的零食、玩具柑仔店吸引全家大小，成為郊遊踏青的好去處。今年雙埤活動安排更加豐富，歡迎全國旅人來此感受滿滿春節氛圍。

德元埤荷蘭村迎春五日狂歡，從1月29日（初一）至2月2日（初五）每日皆有多場精彩活動，讓旅人過一個有趣又難忘的春節。

過年玩水發大財，錢水裝滿船：每日上午10點至下午5點，邀您乘坐獨木舟，暢遊水面，象徵「財氣」滿滿。每人票價300元。

蛇年賀歲幸福市集：特色小吃現場烹調，搭配夢幻甜品與飲品，兼具美食饗宴與拍照打卡樂趣，讓遊客感受濃厚年味。

春節福餐 - 九宮格好運餐：養生餐廳今年推出全新九宮格套餐，象徵滿滿福氣，雙人份僅599元，還有招牌野菜牛奶鍋等人氣美食。

迎春饗宴表演：每日下午2點至4點，邀請知名藝術家演出，包括魔術、溜溜球、吉他彈唱和造型氣球互動秀等，帶來驚喜與歡樂。初一瑋倫「溜溜球與扯鈴」、初二冏哥「互動魔術秀」、初三喬克「藝術家表演秀」、初四洪揚「吉他彈唱」、初五小凱「造型氣球」。

蛇宓隆發 - 福氣滿園尋寶趣：初三、初四下午2點至5點限定，大小朋友可參與尋寶挑戰，與人氣偶像「毛獸」及「特攝騎士」互動，趣味無限。

葫蘆埤自然公園歡樂迎春，音樂與魔幻表演：每日兩場，包含薩克斯風演奏、夜光扯鈴與吉他演唱，適合全家共享音樂與歡樂時光。初二公塭快樂「薩克斯風」、初三仰哲「花式夜光扯鈴」、初四KEVIN「吉他彈唱」、初五sen「薩克斯風/音樂氣球」。

懷舊柑仔店：「錢來也商店」販售古早味零食、復古玩具與特色伴手禮，還有限定菱角冰淇淋，讓遊客穿越時光，感受懷舊氛圍。

湖畔餐飲體驗：山中央小舖提供湖景座位區，搭配春節限定套餐與合菜，讓遊客在美景與美食中盡享悠閒。