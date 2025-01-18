快訊

114學測首日登場！理組迎戰 數學A、自然科解答一次看

下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

利菁突爆料兒子父親身分 謝金燕親回應：他人的恥笑歧視我承受

來台南走春！德元埤、葫蘆埤「雙埤」初一至初五都好玩

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
葫蘆埤坐擁湖光之美 。圖／台南市觀旅局提供
葫蘆埤坐擁湖光之美 。圖／台南市觀旅局提供

台南走春到哪裡最好玩！台南市長黃偉哲推薦德元埤與葫蘆埤這兩個絕佳景點，德元埤以獨木舟與露營體驗享譽盛名，葫蘆埤則以懷舊與創新的零食、玩具柑仔店吸引全家大小，成為郊遊踏青的好去處。今年雙埤活動安排更加豐富，歡迎全國旅人來此感受滿滿春節氛圍。

德元埤荷蘭村迎春五日狂歡，從1月29日（初一）至2月2日（初五）每日皆有多場精彩活動，讓旅人過一個有趣又難忘的春節。

過年玩水發大財，錢水裝滿船：每日上午10點至下午5點，邀您乘坐獨木舟，暢遊水面，象徵「財氣」滿滿。每人票價300元。

蛇年賀歲幸福市集：特色小吃現場烹調，搭配夢幻甜品與飲品，兼具美食饗宴與拍照打卡樂趣，讓遊客感受濃厚年味。

春節福餐 - 九宮格好運餐：養生餐廳今年推出全新九宮格套餐，象徵滿滿福氣，雙人份僅599元，還有招牌野菜牛奶鍋等人氣美食。

迎春饗宴表演：每日下午2點至4點，邀請知名藝術家演出，包括魔術、溜溜球、吉他彈唱和造型氣球互動秀等，帶來驚喜與歡樂。初一瑋倫「溜溜球與扯鈴」、初二冏哥「互動魔術秀」、初三喬克「藝術家表演秀」、初四洪揚「吉他彈唱」、初五小凱「造型氣球」。

蛇宓隆發 - 福氣滿園尋寶趣：初三、初四下午2點至5點限定，大小朋友可參與尋寶挑戰，與人氣偶像「毛獸」及「特攝騎士」互動，趣味無限。

葫蘆埤自然公園歡樂迎春，音樂與魔幻表演：每日兩場，包含薩克斯風演奏、夜光扯鈴與吉他演唱，適合全家共享音樂與歡樂時光。初二公塭快樂「薩克斯風」、初三仰哲「花式夜光扯鈴」、初四KEVIN「吉他彈唱」、初五sen「薩克斯風/音樂氣球」。

懷舊柑仔店：「錢來也商店」販售古早味零食、復古玩具與特色伴手禮，還有限定菱角冰淇淋，讓遊客穿越時光，感受懷舊氛圍。

湖畔餐飲體驗：山中央小舖提供湖景座位區，搭配春節限定套餐與合菜，讓遊客在美景與美食中盡享悠閒。

台南市觀旅局長林國華指出，今年雙埤活動結合在地業者推出超值優惠方案，並串聯觀光工廠與其他景點遊程，打造全方位春節旅遊體驗。想了解更多詳情，請造訪台南行春網站：https://tainan-newyear.tw/

德元埤九宮格好運餐。圖／台南市觀旅局提供
德元埤九宮格好運餐。圖／台南市觀旅局提供
德元埤荷蘭村風光。圖／台南市觀旅局提供
德元埤荷蘭村風光。圖／台南市觀旅局提供
德元埤獨木舟體驗。圖／台南市觀旅局提供
德元埤獨木舟體驗。圖／台南市觀旅局提供

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

蛇年賀歲遊臺南 三埤走春x溫泉美景x燈節購物

春節伸展筋骨 桃園各運動中心年初二起恢復開館

黃偉哲陪監護兒少提前過春節 發壓歲錢廠商贊助買新衣

春節前還募不到安全庫存量 宜蘭順順鵝肉大王今辦捐血活動

相關新聞

來台南走春！德元埤、葫蘆埤「雙埤」初一至初五都好玩

台南走春到哪裡最好玩！台南市長黃偉哲推薦德元埤與葫蘆埤這兩個絕佳景點，德元埤以獨木舟與露營體驗享譽盛名，葫蘆埤則以懷舊與...

最大獎2萬…周六加班才能參加尾牙！社畜怨不合理反被酸

歲末年終之際，不少公司會舉辦尾牙，以感謝員工一年以來的辛勞，並趁機凝聚公司的向心力。有網友抱怨，公司將尾牙辦在周六，要求員工必須當日加班才可參加尾牙，而尾牙最大獎為2萬元，讓他質疑不合理。其他人則直言，尾牙屬於公司福利，公司沒有義務辦理，若不想要加班也可以選擇不參加。

春節搭乘宜蘭水上巴士享優惠 暢遊冬山河親水公園與傳藝中心

為鼓勵遊客搭乘冬山河水上巴士，宜蘭縣政府推出「春節期間冬山河水上巴士優惠方案」，遊客到冬山河親水公園，購買親水公園至傳藝...

過年出國潮 內政部設新e-Gate「最快10秒」可通關

今年農曆春節假期長達9天。內政部表示，為提供更好出入境服務，移民署積極推動新世代自動查驗通關系統（e-Gate）建置工程...

台南除夕提前清運垃圾 黃偉哲籲提早預約大型垃圾清運

歲末將至，台南市環保局今天在文元國小舉辦「環境清潔周誓師大會」，由市長黃偉哲率領北區33里、社區環保志義工及清潔隊員近3...

在餐廳吃年夜飯少一味？他憶阿嬤過年好菜 網爆共鳴：真的有差

農曆春節即將到來，許多家庭為了方便，年夜飯會到餐廳享用。一名網友表示，在外吃年夜飯覺得少了一種年味，但也不捨阿嬤在除夕夜當天下廚煮一桌菜，感到相當矛盾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。