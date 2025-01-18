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最大獎2萬…周六加班才能參加尾牙！社畜怨不合理反被酸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨公司要求周六加班才可參加尾牙。 示意圖／ingimage
網友抱怨公司要求周六加班才可參加尾牙。 示意圖／ingimage

歲末年終之際，不少公司會舉辦尾牙，以感謝員工一年以來的辛勞，並趁機凝聚公司的向心力。有網友抱怨，公司將尾牙辦在周六，要求員工必須當日加班才可參加尾牙，而尾牙最大獎為2萬元，讓他質疑不合理。其他人則直言，尾牙屬於公司福利，公司沒有義務辦理，若不想要加班也可以選擇不參加。

尾牙是台灣企業年底的重要活動之一，通常在農曆新年之前舉行。尾牙的傳統起源於拜土地公的習俗，而如今已成為企業感謝員工一年辛勞的聚會，並包含宴會、美食、抽獎等環節。不少公司會準備豐厚獎品，從現金到高價商品不等，最高獎金甚至達到數萬元，吸引員工踴躍參與。

一名網友在爆料公社貼文描述，公司將尾牙安排在星期六，並透過主管告知員工，若當天不來公司加班，就無法參加尾牙活動。該公司尾牙最高獎金達2萬元，對於許多員工來說具有吸引力，但此加班條件卻讓人感到為難。網友提出疑問：「公司這樣要求有道理嗎？」

該事件引發網友討論，有人批評公司此舉是「趁機剝削」，認為尾牙應是感謝員工，而非附加條件的福利活動；也有人認為若公司在當天加班有給予合理加班費，則應視為雙方協商的結果。

其他人留言「尾牙算福利的一種，公司可以辦，也可以不辦」、「那我寧願不去尾牙」、「有錢我就加班」、「不合理，但是他是老闆，你看著辦」、「這年頭誰稀罕尾牙」、「何必在乎那個2萬，反正又抽不到」、「如果尾牙沒什麼福利的話，不去好像也沒差，省得還要敬酒拍馬屁」、「有年終就好，尾牙真的可以省一省給員工加薪」。

根據《勞動基準法》規定，員工加班需支付加班費，並應獲得合理補償，尾牙作為公司福利活動不應與加班直接掛鉤，否則可能引發法律或勞資關係問題。

春節 蛇年 農曆過年

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