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春節搭乘宜蘭水上巴士享優惠 暢遊冬山河親水公園與傳藝中心
為鼓勵遊客搭乘冬山河水上巴士，宜蘭縣政府推出「春節期間冬山河水上巴士優惠方案」，遊客到冬山河親水公園，購買親水公園至傳藝中心的水上巴士全票來回票原價150元，春節初一至初五期間來回票只要110元，優惠適用於親水公園碼頭購票。
宜蘭縣政府表示，冬山河水上巴士目前的航運經營主要以親水公園與傳統藝術中心之間的對開為主，此次推出的冬山河水上巴士優惠方案，遊客除了可以享受優惠票價體驗冬山河水上巴士航程外，遊客的車輛可停放於冬山河親水公園，有助於疏解冬山河周邊的停車問題，也能提升冬山河親水公園春節期間的旅遊人潮。
原來的票價是去程75元，回程75元，共計150元；年春節初一至初五期間可享限量優惠，票價為去程75元，回程半票35元，共計110元。
縣府工商旅遊處表示，冬山河水上巴士每天上午9點首班船起航，每半小時發船一次，中午12點半至下午1點休息，末班船為下午4點20分，每艘船每航次限載40人。這項優惠適用於冬山河親水公園碼頭購票，不適用於傳統藝術中心購票。
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