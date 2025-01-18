台南除夕提前清運垃圾 黃偉哲籲提早預約大型垃圾清運

歲末將至，台南市環保局今天在文元國小舉辦「環境清潔周誓師大會」，由市長黃偉哲率領北區33里、社區環保志義工及清潔隊員近300人，共同展開全市清掃行動，迎接新春。

黃偉哲呼籲市民在除舊佈新之餘，務必清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如需清運大型家具，請提早預約，避免年節前清運資源塞車。

環保局將1月18日至24日訂為「環境清潔周」，誓師大會後，黃偉哲親自參與社區清掃，與志工一起清理巷弄垃圾，特別叮囑水溝蓋、騎樓及道路接縫處容易藏匿菸蒂，需特別注意。他也感謝清潔隊員在年節前的辛勤付出，並提醒市民可利用「台南環保通」APP查詢垃圾車即時動態，或透過APP預約大型家具清運。由於清運需求量激增，市府呼籲民眾務必提早安排，並配合垃圾收運時間，避免隨意丟棄垃圾，維護市容整潔。

環保局長許仁澤表示，年節期間家戶大掃除需求高峰，除夕前一周是清運最繁忙時段。今年1月28日（除夕）當天清潔隊將提早4小時開始垃圾收運，作業至傍晚6時結束；1月29日至31日（初一至初三）全市停收垃圾，2月1日（初四）恢復正常清運，重點區則增開白天清運班次。相關資訊可至台南市政府環保局網站查詢，或洽當地清潔隊。