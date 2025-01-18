在餐廳吃年夜飯少一味？他憶阿嬤過年好菜 網爆共鳴：真的有差

農曆春節即將到來，許多家庭為了方便，年夜飯會到餐廳享用。一名網友表示，在外吃年夜飯覺得少了一種年味，但也不捨阿嬤在除夕夜當天下廚煮一桌菜，感到相當矛盾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在除夕夜還會有人親自下廚嗎？」為題，指出小時候阿嬤每年都會煮年夜飯，端出一大桌好吃的飯菜，不過阿嬤自從確診後，身體就越來越差，近2年都是在外面吃年夜飯，讓她直言「真的少了一種感覺，但又不捨得阿嬤辛苦」。

貼文一出後，多數網友都爆共鳴，紛紛表示「我家到現在都還是自己煮，大家忙整天哈哈」、「喜歡自己煮+1，家人的口味只有自己人最瞭解」、「認真說，我阿嬤煮的飯菜比外面餐廳好吃多了好嗎」、「自煮+1，但最麻煩的大菜直接買現成，像佛跳牆那種」、「我家隨便煮幾樣菜，然後煮一大鍋火鍋，聚在一起吃感覺就很棒」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「現代人嘴巴太刁，親自下廚會被嫌，外食好吃又方便」、「自己煮一大桌多累妳知道嗎？妳可以自告奮勇煮啊」、「長輩不一定喜歡做，只是傳統觀念讓他們覺得應該要自己煮，很累的」、「部分自己料理+部分餐廳訂購，不然太累」、「為了長輩好還是出去吃吧，10幾、20幾人吃飯，光洗碗腰骨就痠痛到不行」、「有時候是因為拜拜，如果都沒拜了那就沒必要自己煮吧」。