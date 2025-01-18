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春節長假出國旅遊 內政部呼籲多利用 e-Gate 通關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新世代自動查驗通關系統(e-Gate)。圖／內政部
新世代自動查驗通關系統(e-Gate)。圖／內政部

內政部18日表示，因應假期大量出入境人潮，為維持優質的通關服務，移民署已妥善規劃加派人力，投入第一線旅客通關疏運工作，同時鼓勵民眾善用新世代自動查驗通關系統(e-Gate)，凡年滿10歲且身高120公分以上持晶片護照的國人，及具有外僑居留證的外來人口，可直接在e-Gate閘道內完成註冊及通關，最快10秒可完成通關；若不符資格的小朋友，移民署也設有親子友善櫃檯可提供通關服務，讓每位旅客都能享受順暢便利的出入境體驗。

今年農曆春節假期長達9天，許多民眾已規劃出國旅遊。內政部說明，為提供旅客更好的出入境服務，移民署積極推動新世代e-Gate建置工程，目前桃園國際機場已全面汰舊換新，共有71座新世代e-Gate提供通關服務。同時，今年移民署也規劃在高雄、松山、臺中等機場，以及興建中的金門水頭港旅客服務中心，再建置27座新世代e-Gate，屆時舊型e-Gate將全數汰除，以服務快速增加的旅客量，大幅提升旅客通關效率。

內政部呼籲，尚未申辦e-Gate的旅客，一定要來體驗「註冊及通關二合一」的自助通關服務，出入境時在新世代e-Gate閘道內可直接錄存臉部影像，或可選擇同步擷取指紋，即可完成註冊及通關程序，國人只需註冊一次，終身均得使用，即使更換護照也無需重新註冊，歡迎出入國民眾踴躍使用。

內政部提醒，農曆春節假期已排定出國計畫的民眾，出國前務必注意護照及目的國簽證效期，並建議至少提早3小時抵達機場辦理登機手續，以免延誤行程。春節期間，移民署也會在全國各機場、港口發送限量蛇年小紅包，和旅客一起共享年節氣氛。

春節 蛇年 農曆過年

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