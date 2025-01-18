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蛇年將近 書法家「慕燕」創意吉祥諧音哏及圖形作品受歡迎
退休的嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從沒學過正統書法，自學練就一手好字，每年過年前，書寫創意紅包袋成為熱門禮品，創意吉祥諧音哏及圖形字體作品受歡迎，義賣逾萬元紅包捐助弱勢團體，受邀回母校嘉工舉辦書畫展覽。
蛇在12生肖較不討喜，被國人認為是「陰毒」象徵，聖經舊約創世紀記載，蛇是魔鬼化身爬在伊甸園樹上，誘惑人類原祖「亞當」、「厄娃」，新春蛇年將近，吳純裕創意利用蛇的諧音哏及圖形，書寫紅包袋及春聯作品，讓人驚豔，他說，蛇是「小龍」，靈蛇獻瑞，蛇有靈性，「蛇來蛇去」（台語到處跑）。
日前他在臉書發起送蛇年創意紅包袋和門貼，捐1份年菜千元公益義賣活動，送2個創意紅包袋，捐2份送1張創意門貼。捐越多，送越多。活動期滿募集逾萬元，捐助弱勢團體，金蛇年將，邀請親友民眾一起為孤老長者送上年節祝福。
吳純裕母校嘉義高工圖書館正舉辦他的書畫展，這是他退休後辦的第4場書畫展，這場除台灣俚語系列，還有應景門聯、蛇年的門貼、創意紅包袋展出，還有2場見面會，吳純裕說，能藉展覽與校友、朋友、師生解說、創意教學，很特別，他表示，寫字純好玩而已，他不是什麼大師，只是希望喜歡的人來看展。
吳純裕獨創書畫詩作品，富人生哲理、藝術氣息，他生長東石漁村，感於幼時家貧，父母借貸籌措學費，對父母孝順有加，一家和樂，學成返鄉服務，榮獲2016年地方基層芳草人物表揚，獲選東石國小傑出校友，揮灑書畫創作，透過臉書和各界交流獲好評，曾是「文藝青年」的他，無師自通，寫得一手好書法，逢年過節常被民眾追著跑。
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