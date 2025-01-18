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春節後 4成國人增重1.7公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
避免年後發胖，年菜可運用高纖食材、天然香料、好油，以蒸煮烤方式烹調製作健康年菜。記者廖靜清／攝影
避免年後發胖，年菜可運用高纖食材、天然香料、好油，以蒸煮烤方式烹調製作健康年菜。記者廖靜清／攝影

再過不到2周就是除夕，許多民眾會把握本周末採買年菜。調查顯示，約4成的國人會在春節後，體重平均增加約1.7公斤，衛福部建議，年菜可多使用高纖食材，以天然香料取代鹽糖，並且選用好油及堅果，多用蒸煮烤取代油炸，零食優先挑選少添加的品項，如無調味堅果、新鮮果乾等，降低對身體的負擔。

衛福部國健署長吳昭軍表示，高熱量、高油鹽糖及缺乏膳食纖維的飲食，容易增加肥胖、高血糖、高血壓、高血脂等代謝症候群的罹患風險，「國人春節期間體重控制」調查結果發現，約4成的國人年後體重平均增加約1.7公斤。

國健署副署長賈淑麗指出，據國民營養健康調查結果顯示，65%以上國人平均每天鹽分攝取量，超過建議值6公克、17.3%國人平均每天的糖分攝取量，超過總熱量的10%、81.2%國人平均每天蔬菜攝取量不足3份、90%平均每天水果攝取量不足2份。

近期恰逢春節，賈淑麗提醒，民眾採買年菜應把握「低油低鹽」、「選擇好油」、「多購置高纖食品」等原則，而年節傳統零食點心，大多是高油、高鹽、高糖，且多會使用食品添加物，建議可選購無調味堅果、海苔片、蔬菜脆片、新鮮果乾等替代，桶裝零食建議分格限量慢慢吃，避免整桶擺上桌。

如果民眾對於圍爐菜單仍無頭緒，建議過年應景的佛跳牆，可以用豆製品取代豬腳、排骨等紅肉類，並添加芋頭、栗子及多種菇類提升鮮味，再以蔥薑蒜、紅棗、黑棗等天然食材清燉烹煮，取代鹽、糖等調味料，吃起來鮮甜不油膩，也能大幅增加膳食纖維量。

獅子頭則可運用洋蔥、紅蘿蔔、香菇等蔬菜末和豆腐泥取代肥肉，再拌入薑蒜片、蝦米、香菜等風味食材一同蒸熟，不僅能減少飽和脂肪的攝取，還能同時吃到多種蔬菜，與市售年菜相比，融入這些健康撇步，就可減少約30%鹽、糖、油脂、增加25%膳食纖維的攝取。

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