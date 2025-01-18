國道客運春節疏運 90路線祭優惠

春節將近，為鼓勵民眾搭乘公共運具，台北區監理所表示，1月24日起至2月2日實施國道客運票價及轉乘優惠，共90條國道客運路線打6折或平日離峰票價的優惠，轉乘也可享一段票(或基本里程)免費優惠，且轉乘優惠還擴及75條幸福巴士路線，為歷年最優惠。

今年春節假期長達9天，公路單位預估將湧現許多出遊及返鄉人潮，台北區監理所為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，春節連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施。

1月24日起至2月2日止，全國12家業者共90條國道客運路線提供6折或平日票價優惠，其中行經北宜路廊計有16條；轉乘優惠部分，搭乘國道客運、台鐵及高鐵轉乘客運，民眾只要使用電子票證轉乘，即可享一段票(或基本里程)免費。

今年新增免費轉乘75條行經台鐵、高鐵與國道客運下車站的幸福巴士，包括宜蘭礁溪幸福巴士黃1及大同鄉幸福巴士1795B等，鼓勵民眾連假期間使用公共運具。

加碼東部限定優惠部分，持北宜國道客運票證購買台灣好行體驗套票，或於當地合法旅宿住宿證明，可享來回票4人同行1人免費，回程再折抵200元；花東地區「在地有腳」租賃，可享租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。但2項優惠無法重複抵退，民眾可擇優使用。

武陵農場櫻花季自2月8日至23日共16天，可利用國光客運由台北、市府轉運站、宜蘭、羅東、三星共5條公共運輸賞櫻專車前往。

台北區監理所表示，民眾可利用「iBus公路客運」App查詢公路客運及部分縣市市區公車路線乘車訊息，盡量利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免開車之苦。