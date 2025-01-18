年夜飯怎麼吃最對味？3大圍爐吃法網推「這樣」最省事



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「圍爐吃法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的3大圍爐形式。

「圍爐」象徵著團圓與新年的美好開端，是年節最溫馨又備受期待的傳統習俗之一。不過近年圍爐的形式愈加豐富，有的家庭會選擇預訂餐廳名店外出用餐；有的人則偏好宅配年菜，在家輕鬆享受名廚手藝；也有家庭堅持親自下廚、端出拿手好料。

不過無論哪種方式都各有優缺點，接著就一起來看看各個圍爐吃法的特色，與親朋好友一起過個好年吧！

「出去吃」輕鬆團聚省心力 網推「半訂半煮」混搭方式兩全其美

▲ 網友熱議3大圍爐吃法 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「圍爐吃法」相關話題的討論，可以發現「出去吃」最受熱議。不

少網友指出免備料、免下廚、免善後是外出用餐的最大優勢，還有人心疼表示「支持外面吃一吃就好，不然大家覺得溫馨好吃，結果媽媽累個半死」，每個美好時刻的背後都有人在犧牲付出，認為即使餐廳費用較為高昂，「外面能訂到是最好的」、「真的不要那麼累！大家團聚是重點」，若家中人口較多、或不希望讓親人過於辛勞，不妨選擇到餐廳輕鬆享受精緻功夫菜，為新的一年開啟幸福滿滿的篇章！

如果不想到餐廳人擠人，但仍想品嚐名廚的五星美味，「訂年菜」也是個理想方案。隨著年節將近，「年夜飯怎麼吃」總令許多人苦惱不已；對此，不少網友分享心得「訂外面的，因為懶的準備」、「預購年菜比較輕鬆～～～而且每年訂不同間的也會有期待感」，動動手指下訂單即可輕鬆享受豐盛又美味的料理，不僅省時又省事，「擺起來餐桌馬上變好華麗」，在家也能營造出飯店般的用餐氛圍。

然而，也有民眾抱怨「預訂3點半取餐，一堆人現場等了3、4小時都還拿不到」、「帶回去也冷了」等問題，若想避免這些狀況，可以考慮提早幾天取餐或宅配冷凍年菜，當天再自行加熱，同樣能快速端出一桌美味佳餚，讓圍爐變得更加輕鬆愉快。

此外，仍有家庭會選擇「自己煮」年夜飯，表示「年味，就是要自己忙活才有味」，又或打趣說道「每年都等這個時候自己煮秀秀自己的才藝」，最喜歡一家人共同為年節忙進忙出的團結氛圍，並指出自己煮不僅能避免「外面擠人又不合胃口」，且「在家裡吃乾淨又衛生」，尤其許多「有媽媽味道的菜餚」是從小吃到大、無可取代的懷念滋味，另外還有網友哭笑不得分享「每年都煮十道菜，明明家裡就只有三個人」，表示雖然菜餚十分豐盛，但每次都吃不完。

而也有部分網友覺得「過年最累的就是下廚」，紛紛建議「部分叫年菜、部分自己煮」的混搭方式，認為是一個兩全其美的折衷方案。

圍爐的形式也許不盡相同，不過最重要的是在這特別的時刻，與家人齊聚一堂、共享歡笑與佳餚，不僅傳遞家庭的溫暖，更一同迎接新年的美好開端，讓我們在彼此的陪伴中，將這份幸福氛圍延續到未來的一整年吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「圍爐吃法」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/02~2025/01/02，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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