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北市榮濱年貨大街21日開張 警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
警方今天公布「榮濱年貨大街」交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方今天公布「榮濱年貨大街」交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

農曆年節將至，台北市濱江果菜市場周邊將舉辦「榮濱年貨大街」活動，由於歷年皆有大量民眾前往採買食材、年貨，警方規劃勤務派員疏導交通，今公布相關交管措施，呼籲民眾盡量於非假日時前往採買，能避開人潮省時省力。

警方指出，榮濱年貨大街活動將在21日至28日早上6點至晚上5點舉辦，針對民族東路410巷（民族東路至五常街）及同巷2弄管制，另外，為了避免建國北路3段113巷車流匯集回堵壅塞，將視車流狀況彈性管制建國北路與民族東路右轉進入建國北路3段113巷。

警方呼籲民眾，儘量搭乘大眾交通運輸工具前往，若自行開車前往，請多利用周邊停車場停放車輛，勿違規(臨時)停車或並排停車，屆時將加強交通執法及違規拖吊；相關路況及管制情形將隨時提供警察廣播電台、交通管制工程處CMS系統宣導。

春節 蛇年 農曆過年

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