除夕圍爐吃什麼？10道常見菜色揭曉 「這一道」喜好超兩極



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年夜飯菜色」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大年菜排行。

在傳統農曆新年中，除夕是闔家團圓的重要時刻，而台灣俗諺「要睡六月天光，要食二十九夜昏」便是指年夜飯一定要豐盛、讓一家人慢慢享用，每年餐桌上的菜色也成為人們討論的焦點。究竟有哪些應景、必吃的圍爐料理呢？一起來看看網友說法吧！

「火鍋」象徵闔家團圓且便於準備 「佛跳牆」網友好惡分明引熱議

▲ 網友熱議TOP10年夜飯菜色 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「年夜飯菜色」的討論，發現熱滾滾的「火鍋」被最多民眾點名。火鍋有著團圓、和諧的吉祥寓意，在除夕時，一家人圍坐品嚐火鍋，可說是「圍爐」一詞的最佳詮釋。

有網友便提出，火鍋不僅暖心又暖身，還有著「便於準備」的優勢，「自己丟喜歡的料+白飯，直接一鍋解決」，且自煮火鍋「食材價格好拿捏」，不用擔心預算失控；更有人留言稱「除夕煮一鍋火鍋，可以吃到初三」，省時省力又經濟實惠，但也要注意妥善保存，避免食物變質。

排行第二的「佛跳牆」也有極高的討論度，然而觀察社群討論發現眾人對其褒貶不一，喜歡的民眾表示「我最愛吃佛跳牆，小時候光是湯汁就可以配好幾碗飯」、「佛跳牆一生推」、「過年就是要有佛跳牆比較有儀式感」，但也有民眾相當排斥「實在不懂為何每年都有加了芋頭的佛跳牆」、「無法接受稠稠的口感…」，對這道菜的喜好相當兩極。

而佛跳牆多含有魚翅、鮑魚及干貝等高檔食材，製作過程較為繁瑣，大多數人會選擇向店家訂購，因此每在年節之前，各式品牌的湯頭和用料比較也常成為網友議論的焦點。

口感鮮甜的海鮮「干貝」在年菜料理中也廣受歡迎，是許多網友分享年夜飯菜色時的常客。干貝的吃法多樣，從較基礎的「香煎干貝」、「干貝雞湯」、「鮑魚干貝荷葉飯」到「干貝魚翅羹」、「紅蟳干貝米糕」等，將其與不同食材巧妙結合，便能創造出風味不同的美味料理。

此外，許多家庭也會選擇口感軟糯、有著「步步高升」含意的「米糕」作為主食，並準備象徵長壽的「長年菜」、寓意「多子多孫」的烏魚子等料理。

你心中除夕必吃的年夜菜是哪一道呢？每道年菜都有其獨特的風味與寓意，在滿足味蕾的同時更承載了對新年的祝福與期盼。今年的除夕夜，不妨參考以上網友們的推薦，準備幾道自己喜愛的料理，讓每一道佳餚都成為團聚時光的美好回憶吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年夜飯菜色」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2025/01/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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