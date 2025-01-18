堅果蛋捲都上榜！年貨大街十大必買零食出爐 這款是泡茶聊天必備？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街必買零食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大必買零食。

俗話說「吃甜甜好過年、吃甜甜賺大錢」，過年吃甜食不僅有祝福新一年順遂好運之意，各式糖果餅乾更是祭祀祖先及招待親友的最佳選擇，而在年貨大街琳瑯滿目的零嘴中，又以哪些零食最受歡迎呢？一起來看看你最喜歡的品項是不是榜上有名吧！

「堅果和瓜子」富含營養送禮自用兩相宜 傳統「年糕」烹飪方式多最富年味

▲ 網友熱議TOP10年貨大街必買零食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對年貨大街必買零食的討論，以「堅果和瓜子」最受歡迎，除了瓜子有象徵吉祥的寓意外，比起其他年節甜食，堅果和瓜子口感酥脆，富含營養，有益身體健康，是送禮自用的好選擇，有網友便表示「堅果瓜子是過年必買的零嘴」，更是喝茶、聊天和看電視時的必備品，「超適合全家老少一起吃」。

過年應景的「年糕」同樣深受歡迎，年糕有步步高升的吉祥寓意，除了裹上傳統的麵粉，有網友表示自己也會包上餛飩皮油炸，更可以用烤、煎、煮湯等多元方式料理，Q彈的口感讓人忍不住一口接著一口。

許多網友都分享年糕是懷舊的味道，「小時候媽媽都會炸年糕給我吃」、「小時候拜拜完都很期待」，絕對是「不可或缺的年節美食」，或提到「過年就要這一味」、「過年一定要吃年糕」，讓人吃一口就喚起童年的濃濃年味！

酥脆的「蛋捲」也廣受網友歡迎，有網友發文表示自己統計身旁朋友「過年都吃了哪些零食」，結果「最多人吃的是蛋捲」。市面上有眾多手工蛋捲品牌，不同品牌與口味的差異常常引起網友討論，除了傳統的芝麻口味，近年來更有肉鬆、抹茶及咖啡等新選項，為人們年節送禮提供了更多選擇。

有網友進一步指出蛋捲不會過硬，適合送給牙齒不好的長輩，讓他們也能輕鬆享用。

除此之外，象徵長壽的「花生」、濃香鹹甜的「肉乾」和香酥酸甜的「鳳梨酥」同樣是年節桌上的常客，這些零食是否也在你們家過年的必備清單上呢？或是有哪些新鮮的品項，是你從未嘗試過的呢？不妨參考以上推薦，為今年春節採購各式零食糖果，讓新的一年開個甜蜜的好頭吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年貨大街必買零食」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/30~2024/12/30，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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