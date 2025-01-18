過年囤貨必逛？北中南5大年貨大街 網推「這裡」最有年味



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大年貨大街。

在春節即將到來之際，逛逛年貨大街，穿梭於乾貨、茶葉與糖餅等琳瑯滿目的年貨商品中，感受春節的喜慶氛圍，相信是許多人年假的必備行程。

在全台各縣市有眾多年貨大街，滿足民眾採購年貨的需求，其中又以哪些地點最受熱議呢？就讓我們來一探究竟吧！

台北「迪化街」老店林立吸人潮 台南「新化年貨大街」攤位租金引爭議？

▲ 網友熱議5大年貨大街 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路上針對年貨大街的討論，發現以位於台北大稻埕內的「迪化街」最受熱議。迪化街匯集了南北雜貨、中藥材及布料等各式店鋪，百年老店林立，吸引大批民眾前往，許多人表示「過年前必來掃貨」、「對迪化街這個地方的印象就是歡樂喜慶」，還有部落客將其評為「台北最有年味的地方」。

有網友則補充，雖然迪化街「沒有價格優勢」，採買年貨未必比較便宜，但勝在「選擇多元」，可以一次買到很多種東西，從解嘴饞的草莓大福到用於布置的手寫春聯應有盡有，成為過年期間的熱門去處之一。

位於台南的「新化年貨大街」也廣受討論，過往皆邀集上百家攤商，提供各式年節禮盒、生活百貨與美食小吃，現場還有街頭藝人表演、揮毫贈春聯等豐富活動，引來眾多人潮。

不過，新化年貨大街近年也傳出不少爭議，如先前便有網友發文抱怨自己向攤販購買手工花生糖，結帳時才發現價格過高，帶動留言討論「年貨大街買東西要聽清楚價格」。

今年更傳出攤位租金調漲及政府補助被砍、引發商家抗議的消息，再度受到關注，網友紛紛提出「考慮到背後的人潮與錢潮，（租金）其實不貴」、「很多人搶著擺 」、「實際在賣年貨的攤販十隻手指數得出來」等不同看法。

討論度排行第三的「台中天津年貨大街」則被網友譽為「中台灣規模最大的年貨聖地」，但其同樣引來相當兩極的正反意見，部分網友抱怨道「吃的攤位佔了8成左右，重要年貨相關的攤位反而非常少」，直言根本是「一年一次的夜市」，但也有民眾緩頰「非常多東西，而且非常的長，超級好買」、「就是要去逛這種攤販，才有過年的氣氛」。

你喜歡逛年貨大街嗎？又是對這樣人擠人的場合敬而遠之呢？無論如何，年貨大街對許多人而言已不僅是購物的場所，更是新春文化的縮影，若你想親身感受熱鬧的市集氛圍，不妨把握今年的春節連假走訪上述年貨大街，讓滿滿的過年回憶陪你迎接新的一年吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年貨大街」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/29~2024/12/29，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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